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منهم لاعب الكرة ميدو.. إعلان ضيوف شرف «سوتس بالعربي» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 05:00 مساء
منهم لاعب الكرة ميدو.. إعلان ضيوف شرف «سوتس بالعربي» (صور)
لاعب الكرة المصري السابق أحمد حسام ميدو (خاص لـ بوابة الوسط)
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كشف المنتج طارق الجنايني مجموعة من ضيوف الشرف المشاركين في مسلسله الرمضاني «سوتس بالعربي»، وضمت القائمة النجم العالمي أحمد حسام ميدو، والنجوم أسماء جلال وهدى المفتي وسلمى أبوضيف وعلي قاسم وخالد كمال وناردين فرج ومحمد رضوان وليلى عز العرب ويارا جبران ومحمد يسري وعماد رشاد وملك بدوي.

يعرض مسلسل «سوتس بالعربي» على شبكة «OSN» وتطبيقها «OSN Streaming» وقناة «CBC» وتطبيق «Watchit».

وحصل الجنايني على الحقوق القانونية لتقديم النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير «Suits»، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل وأنجح عشرة مسلسلات أميركية على مدار الـ20 عامًا الماضية.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين، تارا عماد، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.

سلمى أبو ضيف تتوسط تارا عماد، يمين، وأحمد داوود (خاص لـ بوابة الوسط)
سلمى أبو ضيف تتوسط تارا عماد، يمين، وأحمد داوود (خاص لـ بوابة الوسط)
الممثلة المصرية يارا جبران (خاص لـ بوابة الوسط)
الممثلة المصرية يارا جبران (خاص لـ بوابة الوسط)
آسر ياسين يتوسط أحمد داوود، يمين، وعلي قاسم (خاص لـ بوابة الوسط)
آسر ياسين يتوسط أحمد داوود، يمين، وعلي قاسم (خاص لـ بوابة الوسط)
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