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فتح باب التسجيل لـ«منصة الجونة السينمائية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 02:25 مساء
فتح باب التسجيل لـ«منصة الجونة السينمائية»
من فعاليات توزيع جوائز «منصة الجونة السينمائية» 2021 (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» فتح باب التقديم للدورة السادسة لـ«منصة الجونة السينمائية» المقرر انعقادها في الفترة ما بين 15-21 أكتوبر 2022 بمدينة الجونة. الموعد النهائي للتقدم بالمشاريع في مرحلة التطوير هو 15 يوليو 2022 وللأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج 1 أغسطس 2022. يمكنكم الوصول إلى استمارة التقديم والمعلومات الكاملة بخصوص أهلية ولوائح التقديم من خلال موقع المهرجان.

صرح مدير المهرجان انتشال التميمي، قائلًا: «كانت مهمتنا منذ الدورة الافتتاحية لمنصة الجونة السينمائية هي توفير الدعم والتوجيه من المتخصصين ذوي الخبرة مجال السينما للمشاركين في المنصة، فضلا عن الدعم المادي الكبير من خلال شركائنا ورعاتنا. فخورون بأن غالبية من شاركوا سابقًا في المنصة يحصلون على اعتراف دولي، عاما بعد عام. يبقى هدفنا هو تأمين أفضل الموارد الممكنة لصناع الأفلام العرب المشاركين من حيث فرص الإنتاج والانتشار الدولي»، وفقًا لبيان.

اختارت «منصة الجونة السينمائية» في دورتها الخامسة 12 مشروعًا في مرحلة التطوير و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية. ترشحت تلك المشاريع للفوز بجوائز تقدر قيمتها بـ300 ألف دولار أميركي مقدمة من المهرجان ورعاته وشركائه.

تكونت لجنة تحكيم «منطلق الجونة السينمائي» من المنتج والناقد اللبناني محمد سويد، والمدير التنفيذي السابق للمؤسسة الهندية الوطنية لتطوير الأفلام نينا لاث جوبتا، والمخرج والسيناريست المغربي إسماعيل فروخي.

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فاز مشروع «ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة» (فرنسا) من إخراج صوفيا جامه بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير، بينما فاز فيلم «تلك الأشجار الغريبة» (فلسطين) من إخراج هند شوفاني بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، بينما فازت المشاريع التالية بجوائز المنطلق الأخرى: «خمسين متر» ليمنى خطاب (مصر) «هايش مايش» لهشام العسري (المغرب)، «عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن» لمراد مصطفى (مصر)، «نساء حياتي» لزهراء غندور (العراق، سويسرا)، «البحث عن ودي» لسارة الشاذلي (مصر)، «أغنية للصيف والشتاء» لطلال دركي (سورية، الدنمارك، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية)، «جنائن معلقة» لأحمد ياسين الدراجي (العراق، المملكة المتحدة، فلسطين)، «خط فاصل» لرين رزوق (لبنان)، «محبون سعداء» لهشام العسري (فرنسا، المغرب) و«حتى يتنفس البحر» لزين دريعي (الأردن، السويد، كندا، فرنسا).

سمعة دولية
منذ بداية المنصة، حصلت العديد من المشاريع التي شاركت في المنصة على سمعة دولية وفازت بالعديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية العالمية، ومن بينها «يوم الدين» لأبوبكر شوقي الذي اختير للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان «كان السينمائي» 2018 حيث فاز بجائزة فرانسو شاليه، و«سعاد» لآيتن أمين والذي اختير في مهرجان «كان السينمائي» العام 2020، إضافة إلى «يوم أضعت ظلي» لسؤدد كعدان الذي فاز بجائزة أسد المستقبل في مهرجان «فينيسيا السينمائي» العام 2018، و«كباتن الزعتري» لعلي العربي الذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان «ساندانس».

هذا العام، واستكمالًا لإنجازات المنصة، اختير مشروعا أحمد فوزي صالح «هاملت من عزبة الصفيح» وعلي الفتلاوي «البصير» ضمن 16 مشروعًا مشاركًا في ورشة لآتيليه التي ستقام في الدورة الـ75 لمهرجان «كان السينمائي». إضافة إلى ذلك، اختير مشروع مراد مصطفى «عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن» للمشاركة في ملتقى الإنتاج المشترك في الدورة الـ20 لمهرجان «أيام قبرص السينمائية الدولي»، كما اختير لبرنامج «البحر الأحمر» بالتعاون مع مختبر تورينو لتطوير الأفلام.

تقام الدورة السادسة لمهرجان «الجونة السينمائي» في الفترة من 13-22 أكتوبر 2022 بمدينة الجونة.

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