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أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 03:42 مساء
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
ويل سميث يصفع كريس روك على مسرح حفلة «الأوسكار» في هوليوود، 27 مارس 2022 (أ ف ب)
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بدأت «الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها»، الأربعاء، النظر في «الإجراءات التأديبية الواجب اتّخاذها» في حق الممثل ويل سميث لصفعه الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز السينمائية التي تمنحها، مشيرة إلى أنها طلبت من سميث مغادرة الاحتفال بعد ما حصل لكنّه رفض.

وخرج كريس روك عن صمته إذ أدلى بأول تعليق له على الواقعة في مستهل حفلة في بوسطن، فقال إنه لا يزال يحاول «استيعاب ما حدث»، وفق «فرانس برس».

وقالت الأكاديمية في بيان «إننا وإذ نرغب في أن نوضح أنه طُلب من سميث أن يغادر الحفلة لكنّه رفض، فإننا ندرك أيضًا أنه كان بإمكاننا التعامل مع الموقف بشكل مختلف». وأضافت الأكاديمية في بيانها أن مجلس إدارتها باشر، الأربعاء، النظر في «الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها ضد ويل سميث لانتهاكه سياسات الأكاديمية، بما في ذلك الاتصال الجسدي غير المناسب، والسلوك المسيء أو الخطير، وتقويض نزاهة الأكاديمية».

وأوضح البيان أن الأكاديمية أرسلت إلى سميث إخطارًا مدته 15 يومًا على الأقل تبلغه فيه بأن مجلس إدارتها سيصوت بشأن الانتهاكات التي ارتكبها والعقوبات التي قد تفرض عليه جراء ذلك، في مهلة ستتيح للممثل «الفرصة لكي يتم الاستماع إليه من خلال رد مكتوب». وأوضح البيان أن مجلس الإدارة سيقرر خلال اجتماع سيعقد في 18 أبريل ما إذا كان سيتخذ «إجراءً تأديبيًا» ضد النجم الهوليوودي وماهية هذا الإجراء. ويمكن أن يشمل هذا الإجراء تعليق عضوية ويل سميث في الأكاديمية التي تضم حوالي عشرة آلاف عضو، أو حتى طرده منها.

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وسبق أن طردت الأكاديمية في خضم حركة «#MeToo» العام 2017 القطب الهوليوودي هارفي واينستين الذي دين بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وبعد بضعة أشهر، طردت أيضًا المخرج رومان بولانسكي والممثل بيل كوسبي.

مريضة
ويطالب كثر في هوليوود الأكاديمية باتخاذ عقوبة في حق الممثل للجوئه إلى العنف ما أدى في رأيهم إلى حجب الانتباه بطريقة غير عادلة عن الفائزين الآخرين في الأمسية.

وشددت رسالة وقعها رئيس الأكاديمية ديفيد روبين ومديرتها العامة داون هادسون ووجهت إلى الآلاف من أعضاء الأكاديمية على أن «النقل المباشر للاحتفال الرابع والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار الأحد كان يفترض أن يشكل احتفاءً بأشخاص كثر قاموا بعمل مذهل خلال العام الفائت». وأضافت الرسالة «نشعر بالصدمة والغضب لأن هذه اللحظات حجبها السلوك غير المقبول والضار لأحد المرشحين على خشبة المسرح».

واعتذر سميث عبر حسابه على «إنستغرام» من روك والمنظمين إذ كتب «تصرفي مساء أمس في حفلة الأوسكار غير مقبول ولا يغتفر».

أما كريس روك الذي لم يشأ التقدم بشكوى بعد تعرضه للصفعة، فلم يكن حتى، مساء الأربعاء، أدلى بعد بأي تعليق علني على الواقعة.

ونشرت مجلة «فارايتي» مقطعًا من تسجيل صوتي لما قاله الممثل الفكاهي في مستهلّ عرض في بوسطن مخاطبًا الجمهور «ليس لديّ الكثير لأقوله في شأن ما حصل، فإذا جئتم لسماع ذلك.. لديّ عرض كامل كتبته قبل نهاية الأسبوع الماضي». وأضاف «ما زلت أحاول نوعًا ما استيعاب ما حدث»، مؤكدا أنه «في مرحلة ما سأتحدث عن هذا الهراء، وسيكون الأمر جديا ومضحكا».

وقالت واندا سايكس التي شاركت في التقديم خلال أمسية توزيع جوائز «الأوسكار»، إن الحادث جعلها «مريضة» بالمعنى الحرفي للكلمة. وقالت خلال برنامج حواري استضافته الممثلة الكوميدية إيلين ديجينيرز «ما زلت مصدومة بعض الشيء».

ورأت سايكس، وهي نفسها فكاهية، أنه لم يكن يجوز أن يسمح لويل سميث بالبقاء في القاعة أو بتسلم الجائزة بعد ما فعله. وقالت «هذا الأمر يعطي انطباعًا خاطئًا. فإذا اعتديت على شخص ما، يطردونك من المبنى. نقطة على السطر».

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