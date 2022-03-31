وفاة المغني البريطاني توم باركر عن 33 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، الأربعاء، عن 33 عامًا مغني فرقة الفتيان «ذي وانتد» البريطاني توم باركر جرّاء ورم في الدماغ، بحسب ما أعلنت الفرقة.

واكتسبت «ذي وانتد» التي تأسست العام 2009 شهرة عالمية العام 2012 بفضل أغنيتها المنفردة «غلاد يو كايم» التي حصدت أكثر من نصف مليون استماع عبر منصة «سبوتيفاي» للموسيقى بالبث التدفقي، وفق «فرانس برس».

وكشف مغني الفرقة عن مرضه في أكتوبر 2020 بعدما كان غنى على خشبة المسرح مع فرقته في بداية العام.

وأعربت الفرقة عبر حسابها على شبكة «إنستغرام» عن حزنها الشديد لوفاة باركر «المأساوية والمفاجئة».

وذكّرت الفرقة بأن «توم كان زوجًا رائعًا لكلسي، وأبًا لأوريليا وبودي». وأضافت «كان أخانا، والكلمات لا يمكن أن تعبر عن الخسارة والحزن الذي نشعر به. سيبقى إلى الأبد في قلوبنا».