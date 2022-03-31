Atwasat

بروس ويليس يعتزل التمثيل لإصابته بحبسة في الكلام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 11:30 صباحا
بروس ويليس يعتزل التمثيل لإصابته بحبسة في الكلام
الممثل الأميركي بروس ويليس في نيويورك، 11 أكتوبر 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

اضطر الممثل الأميركي بروس ويليس الذي جسّد لسنوات دور البطل المقدام في أفلام الحركة وأبرزها سلسلة «داي هارد»، إلى إنهاء مسيرته الفنية بسبب «مشاكل صحية» أبرزها فقدانه القدرة على الكلام، على ما أعلنت عائلته، الأربعاء.

وأفادت العائلة في منشور عبر «إنستغرام» بأن «بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيرًا أنه مصاب بحبسة (فقدان القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته المعرفية». وأضافت العائلة «لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير». واحتفل ويليس لتوه بعيد مولده السابع والستين، وفق «فرانس برس».

سكتة دماغية
وحمل المنشور توقيع زوجة ويليس الحالية إيما هيمنغ ويليس وزوجته السابقة الممثلة ديمي مور، وبناته رومر وسكاوت وتالولا ومابيل وإيفلين.

ووفقا لمستشفى مايو كلينك «عادة ما تحدث الحبسة بشكل مفاجئ بعد التعرض لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس»، وقد «تسلب قدرتك على التواصل، وتؤثر في قدرتك على التحدث والكتابة وفهم اللغة الشفوية والكتابية».

وثمة أنماط مختلفة من الحبسة، لكنها تسبب كلها إعاقات. ولم تعطِ عائلة ويليس تفاصيل عن الحالة التي يعانيها النجم.

وبدأ نجم ويليس بالأفول في السنوات الأخيرة بعدما كان أحد أبرز ممثلي أفلام الحركة في تسعينيات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. وبلغت إيرادات الأفلام التي تولى بطولتها أكثر من خمسة مليارات دولار في مختلف أنحاء العالم، بحسب مجلة «فارايتي» المتخصصة. وفي مطلع سنة 2019، بقي بروس ويليس أسابيع عدة على التوالي في صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية من خلال فيلم «غلاس» الذي تولى أحد الأدوار الرئيسية فيه، وهو الجزء الأخير من ثلاثية الأبطال الخارقين التي أخرجها إم نايت شيامالان.

رأس حليق وابتسامة ساخرة
وعُرف بروس ويليس بداية في ثمانينيات القرن العشرين من خلال مسلسل «مونلايتينغ» التلفزيوني إلى جانب سيبيل شيبرد، لكنّه دخل عالم الشهرة العام 1988 بفضل تجسيده شخصية البطل الذي لا يقهر جون ماكلين في فيلم الحركة «داي هارد» الذي جعله نجما عالميا. وأصبح الرأس الحليق والابتسامة الساخرة العلامة الفارقة للممثل الذي تولى الدور نفسه في جزأين آخرين في التسعينيات كرّسا شهرته، فأصبح بفضل هذه السلسلة من الأفلام أحد أبرز النجوم في هذا النوع السينمائي.

وبات ويليس مطلوبًا جدًا في هوليوود، وأسندت إليه أدوار في عدد من الإنتاجات الكبرى، سواء في أفلام حركة كلاسيكية منها «ذي لاست بوي سكاوت» و«ذي جاكال» أو في أفلام من نوع الخيال العلمي على غرار «12 مانكيز» الذي لقي استحسان النقاد و«ذي فيفث إيليمنت» للوك بيسون.

وعمل ويليس بإدارة أبرز المخرجين من أمثال براين دي بالما وروبرت زيميكيس وكوينتن تارانتينو الذي أسند إليه العام 1994 دور ملاكم بدأ نجمه يبهت، فيما كان في أوج مجده.

أما مع المخرج شيامالان، فكانت لويليس أدوار أكثر قتامة وذات طابع درامي كما في «ذي سيكث سنس» و«أنبريكبل».

وواصل ويليس التمثيل لكنه لم يعد يلقى النجاح نفسه وتآكلت شهرته شيئا فشيئا، رغم خوضه غمار أنواع أخرى مثل الكوميديا («ذي هول ناين ياردس» العام 2000).

وشارك في جزأين جديدين من سلسلة «داي هارد» (العامين 2007 و2013) لم يقنعا النقاد ولا الجمهور.

استمرت مسيرته في التدهور لدرجة أن منظمي جوائز «راتزي» الساخرة المعاكسة «للأوسكار» والتي تُمنح لأسوأ أفلام العام خصصوا فئة له وحده.

وأرادوا من خلال ذلك السخرية من عدد من الأفلام المنخفضة الموازنة التي اقتصر عرضها في الغالب على منصات البث التدفقي، أدى فيها نجم «داي هارد» أدوارًا قصيرة وكاريكاتورية، كشرطي سابق أو جنرال متقاعد أو عميل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟

كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟
ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة

ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
لغز العدد ثلاثة

لغز العدد ثلاثة
نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
ورقة بحثية: روسيا تكثف تواجدها في ليبيا وأفريقيا للتغلب على العقوبات الغربية

ورقة بحثية: روسيا تكثف تواجدها في ليبيا وأفريقيا للتغلب على العقوبات الغربية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
مقتطفات من مقابلات صريحة لجوني هاليدي تروي قصته على «نتفليكس»
مقتطفات من مقابلات صريحة لجوني هاليدي تروي قصته على «نتفليكس»
محمد محيي يعود لغناء التترات في «انحراف» (فيديو)
محمد محيي يعود لغناء التترات في «انحراف» (فيديو)
التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان «المؤلفين والملحنين» المصرية
التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان «المؤلفين والملحنين» المصرية
«فو فايترز» تلغي جولتها العالمية بعد وفاة تايلور هوكينز
«فو فايترز» تلغي جولتها العالمية بعد وفاة تايلور هوكينز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في 2020
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في ......
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية...
المزيد
بروس ويليس يعتزل التمثيل لإصابته بحبسة في الكلام
بروس ويليس يعتزل التمثيل لإصابته بحبسة في الكلام...
«غاليمار» تصدر رواية لم يسبق نشرها للكاتب سيلين
«غاليمار» تصدر رواية لم يسبق نشرها للكاتب سيلين...
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة ......
«فو فايترز» تلغي جولتها العالمية بعد وفاة تايلور هوكينز
«فو فايترز» تلغي جولتها العالمية بعد وفاة تايلور هوكينز...
التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان «المؤلفين والملحنين» المصرية
التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان «المؤلفين والملحنين» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط