Atwasat

«غاليمار» تصدر رواية لم يسبق نشرها للكاتب سيلين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 10:36 صباحا
«غاليمار» تصدر رواية لم يسبق نشرها للكاتب سيلين
مخطوطات للكاتب الفرنسي لوي فردينان سيلين تتضمن نحو 6 آلاف ورقة غير منشورة، 10 أغسطس 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

تُصدر دار «غاليمار» في 5 مايو المقبل بفرنسا رواية غير منشورة للكاتب لوي فردينان سيلين بعنوان «حرب»، بعدما بقيت مخطوطات هذه القصة التي تتناول الحرب العالمية الأولى مفقودة عشرات السنوات.

وتستند «حرب» إلى مخطوطات سيلين الشهيرة التي عثر عليها وعرضت للجمهور في أغسطس 2021، وفق «فرانس برس».

وشرحت دار النشر أن هذه المخطوطات هي عبارة عن «رزمة من 250 صفحة تتضمن رواية تدور أحداثها في مقاطعة فلاندر أثناء الحرب العظمى». وأضافت أنها «مسودة أولى كُتبت بعد حوالى عامين من نشر (Voyage au bout de la nuit)»، أي في العام 1934.

وأبرزت «غاليمار» أن «سيلين يكشف في هذه الرواية التي تجمع بين السيرة الذاتية والخيال، عن التجربة المحورية في حياته، وهي الصدمة الجسدية والمعنوية للجبهة»، خلال الحرب.

فسيلين الذي كان في العشرين عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، بقي متأثرا طيلة حياته بأهوال الحرب في منطقة إيبر البلجيكية العام 1914، ووصفها في «حرب» بأنها «مسلخ دولي في حال جنون»، بحسب «غاليمار».

وكتب في مقتطف آخر من الرواية «لطالما نمت هكذا وسط الضوضاء الفظيعة منذ ديسمبر 1914. لقد أمسكت بالحرب في رأسي. إنها محبوسة في رأسي».

وكان الروائي الذي تعاون مع الألمان خلال الحرب العالمية الثانية وكان معاديا للسامية، ترك هذه الرواية بين مجموعة كبيرة من الأوراق عندما غادر باريس إلى ألمانيا في يونيو 1944.

ثم علم بأن شقته تعرضت للاقتحام وتحدث عن تعرضها للسرقة، ولا تزال هوية الجناة مجهولة إلى اليوم.

وفي العام 2020، أبلغ الصحفي جان بيار تيبودا ورثة الكاتب الذي توفي العام 1961 بأن هذه المخطوطات في حوزته منذ حوالى 15 عاما.

وتصدر «غاليمار» في الخريف المقبل كتابين آخرين غير منشورين سابقا، أحدهما بعنوان «لندن» عن قصة انتقال سيلين إلى العاصمة البريطانية العام 1915، والثاني بعنوان «وصية الملك كروغولد» قصة من القرون الوسطى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟

كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟
ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة

ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
لغز العدد ثلاثة

لغز العدد ثلاثة
نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
ورقة بحثية: روسيا تكثف تواجدها في ليبيا وأفريقيا للتغلب على العقوبات الغربية

ورقة بحثية: روسيا تكثف تواجدها في ليبيا وأفريقيا للتغلب على العقوبات الغربية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
مقتطفات من مقابلات صريحة لجوني هاليدي تروي قصته على «نتفليكس»
مقتطفات من مقابلات صريحة لجوني هاليدي تروي قصته على «نتفليكس»
محمد محيي يعود لغناء التترات في «انحراف» (فيديو)
محمد محيي يعود لغناء التترات في «انحراف» (فيديو)
التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان «المؤلفين والملحنين» المصرية
التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان «المؤلفين والملحنين» المصرية
«فو فايترز» تلغي جولتها العالمية بعد وفاة تايلور هوكينز
«فو فايترز» تلغي جولتها العالمية بعد وفاة تايلور هوكينز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في 2020
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في ......
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية...
المزيد
بروس ويليس يعتزل التمثيل لإصابته بحبسة في الكلام
بروس ويليس يعتزل التمثيل لإصابته بحبسة في الكلام...
«غاليمار» تصدر رواية لم يسبق نشرها للكاتب سيلين
«غاليمار» تصدر رواية لم يسبق نشرها للكاتب سيلين...
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة ......
«فو فايترز» تلغي جولتها العالمية بعد وفاة تايلور هوكينز
«فو فايترز» تلغي جولتها العالمية بعد وفاة تايلور هوكينز...
التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان «المؤلفين والملحنين» المصرية
التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان «المؤلفين والملحنين» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط