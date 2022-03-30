«فو فايترز» تلغي جولتها العالمية بعد وفاة تايلور هوكينز

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت فرقة الروك الأميركية «فو فايترز»، الثلاثاء، كل حفلاتها الموسيقية المدرجة ضمن جولتها العالمية للعام 2022، بعد وفاة عازف الدرامز فيها تايلور هوكينز، الجمعة، قبل حفلة موسيقية كان من المقرر إقامتها ضمن مهرجان «إيستيريو بيكنيك» في بوغوتا.

وكتبت الفرقة التي أسسها عازف الدرامز السابق في «نيرفانا» ديف غرول في منشور عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية في شبكات التواصل: «تؤكد فرقة (فو فايترز) بحزن بالغ إلغاء كل مواعيد الحفلات التي كانت مقررة ضمن الجولة بسبب الخسارة المفجعة لأخينا تايلور هوكينز».

وأضافت الفرقة التي تُعتبر من أشهر فرق موسيقى الروك البديل على الساحة الأميركية منذ انطلاقها في منتصف تسعينات القرن الماضي «فلنأخذ الوقت الكافي للحداد والتعافي والتقرب من أحبائنا وإحياء الذكريات والموسيقى التي صنعناها معا».

وبعدما أحيت الفرقة حفلات في دول عدة من أميركا الجنوبية، كان من المقرر أن تستكمل جولتها العالمية في الولايات المتحدة ثم في أوروبا قبل العودة إلى أميركا الشمالية، إضافة إلى حفلات كانت ستحييها في أستراليا ونيوزيلندا نهاية العام 2022.

ورُشحت الفرقة ضمن ثلاث فئات في الاحتفال الرابع والستين لتوزيع جوائز «غرامي» الذي يقام، الأحد، في لاس فيغاس بعدما سبق لها أن حصلت على 12 من هذه الجوائز. ولم تعلن «فو فايترز» بعد ما إذا كانت ستحضر الاحتفال أم ستتغيب عنه بسبب وفاة هوكينز.

وتوفي تايلور (50 عاما) الذي كان عضوا في «فو فايترز» منذ العام 1997 في فندق «كاسا ميدينا» الواقع في شرق العاصمة الكولومبية، ليل السبت - الأحد.

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وأعلن مكتب المدعي العام الكولومبي، السبت، أن هوكينز تناول الحشيشة والأفيون ومضادات الاكتئاب عشية وفاته.

وقالت النيابة العامة في بيان إن «تحليل درجة السمية في الجسم أظهر وجود عشر مواد حتى الآن في جسم هوكينز بما في ذلك مادة THC (القنب الهندي) ومضادات الاكتئاب والبنزوديازيبينات والمواد الأفيونية».