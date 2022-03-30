التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان «المؤلفين والملحنين» المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، أول اجتماعاته في مقر الجمعية بوسط القاهرة، لتشكيل هيئة المكتب واختيار رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة.

وشهد الاجتماع، حضور الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، وأعضاء المجلس الشعراء فوزي إبراهيم، ومحمود عبد العزيز، وعمر الجبيلي، ومحيي حوار، ومصطفى مرسي، والملحنين حسن دنيا، وحسن إش إش، وشريف حمدان، ومصطفى عوض، وماجد عرابي.

اختير الشاعر فوزي إبراهيم، أمينا عاما للجمعية بالتزكية، والملحن ماجد عرابي أمينا للصندوق بالتزكية، بينما انتخب الشاعر عمر الجبيلي نائبا للرئيس، والشاعر محمود عبدالعزيز، نائبا للأمين العام.

أما عن لجان المجلس المنتخب، يترأس الملحن حسن دنيا لجنة الرعاية، ويعاونه كل من الملحن ماجد عرابي، والشاعر محمود عبد العزيز، أما لجنة القيد يترأسها الشاعر محيي حوار، وضمت في العضوية كل من الملحن شريف حمدان والملحن حسن دنيا، أما الشاعر مصطفى مرسي سيترأس لجنة التظلمات وتتضمن عضويتها كل من الملحن ماجد عرابي والملحن حسن إش إش.

ويترأس الملحن مصطفى عوض لجنة التحديث، وسيعاونه فيها كل من الملحن شريف حمدان، والملحن حسن إش إش، أما لجنة تنمية الموارد سيترأسها الملحن حسن إش إش ويعاونه فيها الشاعر عمر الجبيلي والملحن حسن دنيا.

أما الشاعر محمود عبدالعزيز سيترأس لجنة العلاقات العامة والإعلام، ويعاونه فيها الشاعر فوزي إبراهيم، والشاعر عمر الجبيلي.

وبهذا قد تشكلت اللجنة التنفيذية لجمعية المؤلفين والملحنين من هيئة المكتب رئيس المجلس الشاعر مدحت العدل والأمين العام الشاعر فوزي إبراهيم، وأمين الصندوق الملحن ماجد عرابي، وعضوي المجلس الملحن شريف حمدان والشاعر مصطفى مرسي.

انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لدورة 2022/2026 عقدت في الثامن عشر من شهر مارس الجاري بساقية الصاوي بحضور ما يقرب من 200 عضو.