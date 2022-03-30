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محمد محيي يعود لغناء التترات في «انحراف» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 01:07 مساء
محمد محيي يعود لغناء التترات في «انحراف» (فيديو)
بوستر مسلسل «انحراف» المقرر عرضه في رمضان المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)
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أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «انحراف» الأغنية الدعائية للعمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهي من غناء النجم محمد محيي، وكلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى.

ونشر المخرج رؤوف عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويعود المطرب محمد محيي، لغناء تترات مسلسلات رمضان 2022 من جديد بعد غياب دام حوالي 7 سنوات، من خلال تقديمه تتر مسلسل «انحراف».

واستعان رؤوف عبدالعزيز، بمحمد محيي لغناء التتر، لرغبته في تقديم تتر مميز للجمهور بصوت نجم كبير يحمل صوته طابعا خاصا يتناسب مع أحداث العمل التي تعبر عن الانحرافات والتوهان في السلوكيات والأخلاق.

ويعد محمد محيي من المطربين النادر تواجدهم، خلال سباق رمضان بغناء تترات الأعمال الدرامية، وينتقي منها المميز.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت خلال الأيام الماضية، ثلاث إعلانات دعائية على التواصل الاجتماعي، ومنذ عرض البروموهات الدعائية للمسلسل نالت إعجاب العديد من قبل رواد السوشيال ميديا، مشيدين بها مؤكدين حرصهم على متابعة المسلسل خلال شهر رمضان.

مسلسل «انحراف»، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية.

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل «انحراف» الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، ومحمد مهران، تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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