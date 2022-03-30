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جيسيكا تشاستين أبهرت حكام «الأوسكار» بدور المبشرة التلفزيونية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 10:41 صباحا
جيسيكا تشاستين أبهرت حكام «الأوسكار» بدور المبشرة التلفزيونية
جيسيكا تشاستين لدى فوزها بـ«أوسكار» أفضل ممثلة في هوليود، 27 مارس 2022 (أ ف ب)
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فازت جيسيكا تشاستين بـ«أوسكار» أفضل ممثلة عن دورها كمبشرة تلفزيونية في «ذي أيز أوف تامي فاي»، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الممثلة المولودة في كاليفورنيا على أرفع جوائز هوليوود.

بهرت تشاستين (45 عامًا) أعضاء الأكاديمية بأداء معقد غيرها تمامًا بفضل الإكسسوارات الكثيرة والشعر المستعار والمكياج الثقيل الذي تميزت به تامي فاي من أجل تجسيد المغنية الراحلة التي صارت مبشرة وناشطة في مجتمع المثليين والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الجنس، وفق «فرانس برس».

وقالت تشاستين وهي تتسلم جائزتها: «في أوقات كهذه، أفكر في تامي، فقد ألهمتني أعمالها الجريئة من أجل المحبة.. لقد ألهمني تعاطفها، وأرى أنه مبدأ نسترشد به في طريقنا».

وبفوزها بجائزة «الأوسكار»، حصلت تشاستين على جائزة أفضل ممثلة بهوليوود في ثالث ترشيح لها بشكل عام، بعد عقد من ترشيحها عن دوريها في «ذا هلب» و«زيرو دارك ثيرتي» في العام التالي. وتفوقت تشاستين على منافساتها في القائمة بينيلوبي كروز (بارالل ماذرز) وكريستين ستيوارت (سبنسر) ونيكول كيدمان (بينغ ذا ريكاردوس) وأوليفيا كولمان (ذا لوست دوتر).

ويتتبع الفيلم حياة تامي فاي التي ساعدت زوجها جيم باكر في بناء إمبراطورية إعلامية مربحة قبل أن يسقط من عليائه في الثمانينيات ويُسجن وسط فضيحة جنسية ومالية.

طلقت باكر وأصبحت بطلة بارزة ورحيمة لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيًا، متحدية رهاب المثلية الذي يميز المجتمع الديني في وقت كان ينظر فيه الكثيرون بتحيز إلى المصابين بالإيدز.

ريادة
تشاستين التي جمعت عديد الجوائز طوال موسم جوائز هوليوود، قالت إن أداء دور المبشرة التلفزيونية الرائدة كان حلمًا يراودها. وهي أنتجت الفيلم الذي استوحته من وثائقي يحمل الاسم نفسه في 2021 وعملت طيلة عقد كامل على تطويره.

وقالت تشاستين: «لقد لفت ذراعيها حول أولئك الذين كانوا ضحية للإهمال وكرست نفسها على مدى عقود لنشر المحبة من أجل المثليين والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الجنس».

لتحويل نفسها إلى شخصية تامي فاي عملت تشاستين ساعات طويلة مع فريق من فناني التجميل ومصففي الشعر الذين فازوا أيضًا بجائزة «أوسكار»، الأحد. وعن ذلك قالت لجيمي فالون، في مقابلة ضمن برنامج «تونايت شو» في يناير، «في البداية كنت خائفة.. كيف سأمثل من خلالها؟ (طبقات المكياج) تشبه البلاستيك على وجهك». وأضافت: «كل ما تبقى هما عيناي وصوتي وجسدي. كان علي أن أستخدم أشياء أخرى لأظهر من خلال القناع».

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تشتهر تشاستين بتكتمها حول حياتها الشخصية، بما في ذلك زواجها العام 2017 من الكونت الإيطالي جيان لوكا باسي دي بريبوسولو وابنتيها.

نداء هوليوود
وُلدت تشاستين لعائلة من الطبقة المتوسطة في شمال كاليفورنيا. بدأت الرقص في سن التاسعة، وبسنوات المراهقة بدأت في أداء أدوار من مسرحيات شكسبير في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وبرزت في مسرحية «روميو وجولييت» وشُجعت على التقدم لمدرسة جوليارد الشهيرة للرقص والموسيقى والدراما في نيويورك، حيث حصلت على منحة دراسية من روبن وليامز، أحد خريجي الكلية المشهورين.

عُرض عليها العمل في التلفزيون قبل مغادرتها جوليارد. وكان للانتقال غربًا إلى لوس أنجليس تحدياته. وعن ذلك، قالت «عندما انتقلت إلى لوس أنجليس لأول مرة، كان الأمر صعبًا جدًا. احتار المخرجون بي، بالطريقة التي أبدو بها. أنا لست شقراء ذات بشرة سمراء ولست طويلة ونحيفة. كنت مختلفة تمامًا».

لفت أداؤها المسرحي نظر آل باتشينو، أحد الداعمين الأوائل لمواهبها الذين أوصوا بها لاحقًا ترينس ماليك لأداء دور متميز في فيلم «ذا تري أوف لايف» العام 2011.

في العام نفسه، لعبت دور البطولة في دور ربة منزل جنوبية عطوفة ولكنها منبوذة اجتماعيًا في الدراما العرقية «ذا هلب»، وحصلت على أول ترشيح لجائزة «الأوسكار».

عززت مكانتها كنجمة كبيرة في العام التالي بدور محللة في وكالة المخابرات المركزية جُندت لتعقب زعيم القاعدة أسامة بن لادن في فيلم «زيرو دارك ثيرتي».

غابت تشاستين عن جائزة «أوسكار» أفضل ممثلة في ذلك العام التي نالتها جنيفر لورانس. في السنوات اللاحقة، عززت رصيدها مع فيلمي الخيال العلمي «أنترستيلار» و«ذا مارشان» وفيلم الرعب «كريمزون بيك» و«آي تي: تشابتر تو»، قبل أن تحصل أخيرًا على «الأوسكار»، الأحد.

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