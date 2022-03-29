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«آداب طرابلس» تنظم النسخة الأولى لمعرض التأليف النسوي

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الثلاثاء 29 مارس 2022, 01:32 مساء
«آداب طرابلس» تنظم النسخة الأولى لمعرض التأليف النسوي
الدكتورة حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة تتحدث في الافتتاح (بوابة الوسط)
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نظمت كلية الآداب بجامعة طرابلس، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المعرض الأول للتأليف النسوي الذي احتضنته كلية الزراعة بالجامعة على مدي يومي 28 و29 مارس بمدرج الدكتور مصطفى بن حليم.

وجاء المعرض في إطلالته الأولى تحت عنوان «المرأة الليبية مؤلفة ومبدعة» دورة القاصة والروائية الراحلة نادرة العويتي، وشهد حفل الافتتاح حضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة حورية طرمال، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والكتاب.

كلية الآداب
أشار الدكتور عبدالله مليطان، عميد كلية الآداب في كلمة افتتاحية، إلى سيرة الأدب النسائي منذ بواكيره العام 1958 حين اصدرت الكاتبة زعيمة الباروني أول إصدارتها «القصص القومي» والكاتبة خديجة عبدالقادر في دراستها عن المرأة والمجتمع عبر كتابها «المرأة والريف في ليبيا» العام 1961.

وأضاف أن المعرض ليس تقليدًا مستحدثًا وإنما نوعي يظهر نفائس أكثر من 600 كاتبة ليبية باختلاف مضامينهن وتعدد موضوعاتهن ومن مختلف الأعمار؛ تأكيدًا لمبدأ تواصل الأجيال وبحثًا عن تنوع الأفكار والرؤى.

من جانبها أكدت الدكتورة حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في كلمة، لها أن الفعالية تحقق حضورًا نوعيًا للمرأة الليبية وترصد منجزها الإبداعي والفكري في خطوة يجب البناء عليها وتطويرها، مشيرة لدور الصحفية والكاتبة الرائدة خديجة الجهمي من خلال دفعها بعديد المواهب النسائية في مجالات الكتابة الإبداعية.

قراءة في الرواية الليبية.. من كتاب أكسفورد «تقاليد الرواية العربية» 

وقال رئيس الجامعة المكلف، الدكتور خالد غومة، إنه على الرغم من الاهتمام العالمي بقضايا المرأة منذ منتصف القرن الماضي، إلا أن الإسلام سبق ذلك بإعطاء المرأة مكانة مستحقة على الصعيد الإنساني وأنصفها كشريك أساسي في المجتمع.

وانتقل الحضور بعدها إلى الجناح المخصص لمعرض الكتاب النسوي، حيث قامت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بقص شريط الافتتاح، معلنة بدء فعاليات استقباله للزوار على مدى يومين.

وتضمن برنامج الاحتفاء تكريم رائدات التأليف في مجالات الإبداع المختلفة، كذلك المميزات في مجالاتهن من حيث غزارة الإنتاج.

الدكتور عبدالله مليطان عميد كلية الآداب (بوابة الوسط)
الدكتور عبدالله مليطان عميد كلية الآداب (بوابة الوسط)
الدكتور خالد غومة رئيس الجامعة المكلف (بوابة الوسط)
الدكتور خالد غومة رئيس الجامعة المكلف (بوابة الوسط)
الدكتورة هيفاء دوزان وكيلة الشؤون العلمية بكلية الزراعة (بوابة الوسط)
الدكتورة هيفاء دوزان وكيلة الشؤون العلمية بكلية الزراعة (بوابة الوسط)
الدكتورة ماجدة عزو رئيسة اللجنة التحضيرية للمعرض (بوابة الوسط)
الدكتورة ماجدة عزو رئيسة اللجنة التحضيرية للمعرض (بوابة الوسط)
الدكتورة بلسم الشيباني (بوابة الوسط)
الدكتورة بلسم الشيباني (بوابة الوسط)
انتصار السيد إحدى مشرفات المعرض (بوابة الوسط)
انتصار السيد إحدى مشرفات المعرض (بوابة الوسط)
فعاليات المعرض الأول للتأليف النسوي، طرابلس، مارس 2022 (بوابة الوسط)
فعاليات المعرض الأول للتأليف النسوي، طرابلس، مارس 2022 (بوابة الوسط)
فعاليات المعرض الأول للتأليف النسوي، طرابلس، مارس 2022 (بوابة الوسط)
فعاليات المعرض الأول للتأليف النسوي، طرابلس، مارس 2022 (بوابة الوسط)
فعاليات المعرض الأول للتأليف النسوي، طرابلس، مارس 2022 (بوابة الوسط)
فعاليات المعرض الأول للتأليف النسوي، طرابلس، مارس 2022 (بوابة الوسط)
جانب من التكريمات (تصوير: مهند سليمان)
جانب من التكريمات (تصوير: مهند سليمان)
جانب من التكريمات (تصوير: مهند سليمان)
جانب من التكريمات (تصوير: مهند سليمان)
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