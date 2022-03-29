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ويل سميث يعتذر لكريس روك بعد صفعة حفل «الأوسكار»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 12:30 مساء
ويل سميث يعتذر لكريس روك بعد صفعة حفل «الأوسكار»
ويل سميث يصفع كريس روك على مسرح حفلة «الأوسكار» في هوليوود، 27 مارس 2022 (أ ف ب)
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قدم الممثل ويل سميث، الإثنين، عبر «إنستغرام» اعتذاره لزميله كريس روك على صفعه إياه، مساء الأحد، خلال حفل توزيع جوائز «الأوسكار» بسبب دعابة سخر فيها الممثل الفكاهي من الرأس الحليق لجيدا بينكت سميث، زوجة الممثل الهوليوودي المصابة بداء الثعلبة.

وكتب سميث عبر «إنستغرام»، «كريس، أود أن أعتذر منك علنًا. ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئًا. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه»، وفق «فرانس برس».

وأتى اعتذار سميث بعيد إعلان «الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها»، الجهة القائمة على جوائز «الأوسكار»، أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في الواقعة التي حصلت مباشرة على الهواء وأثارت ذهول الجمهور الذي كان موجودًا في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وشدد النجم الهوليوودي في اعتذاره على أن «العنف بكل أشكاله مسمم ومدمر. ما قمت به الليلة الماضية في حفل توزيع جوائز الأوسكار غير مقبول ولا يُغتفر».

وإذ أكد سميث أنه يتفهم بالكامل أن عمله يحتم عليه تحمل النكات التي تسخر منه «لكن نكتة تتعلق بمشكلة جيدا الصحية كانت أمرًا تخطى الحدود بالنسبة لي وكان رد فعلي عليه عاطفيًا».

وفي دعابته، شبه روك شعر زوجة سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم «G.I. Jane» ولوحظ أن ما قاله روك أثار انزعاج جيدا بينكيت سميث، التي سبق لها أن تحدثت علنًا عن تساقط الشعر الذي تعانيه بسبب إصابتها بداء الثعلبة.

ورغم أن سميث ضحك في البداية للدعابة، إلا أنه ما لبث أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك على وجهه بقوة، وسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وقال روك، الذي بدت عليه الصدمة، «واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتو». وأضاف مبررًا دعابته: «لقد كانت مزحة عن G.I. Jane».

لكن سميث الذي كان قد عاد للجلوس بجانب زوجته، رد عليه صائحًا: «دع اسم زوجتي بعيدًا من فمك اللعين».

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