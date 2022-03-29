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«البحر أمامكم» في سينما «عقيل» بالإمارات الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 03:31 مساء
«البحر أمامكم» في سينما «عقيل» بالإمارات الجمعة
مشهد من فيلم «البحر أمامكم» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يُعرض الفيلم الروائي «البحر أمامكم» للمخرج إيلي داغر في سينما «عقيل» بالإمارات، ابتداء من 1 أبريل، حيث تستمر العروض لمدة أسبوع، بحضور المخرج.

ونال الفيلم إشادة واسعة بالصحف العربية والعالمية إذ كتب جوزيف فهيم في «ميدل إيست آي»، «البحر أمامكم هو واحد من أفضل الأعمال العربية الأولى لهذا العام»، وكليم أفتاب في «Cineuropa»، «يأخذنا في رحلة سينمائية تحاكي أعمال مايكل أنجلو أنطونيوني ورؤيته للاكتئاب»، وشفيق طبارة في «الأخبار»، «ارتقى إيلي داغر بالسينما حسيا، مورطا إيانا بالكامل في الفيلم بنص جذاب ونهج مرئي وسمعي هائل».

وشهد «البحر أمامكم» عرضه العالمي الأول في الدورة الـ74 من مهرجان «كان السينمائي الدولي»، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، وهو أول فيلم روائي طويل لـإيلي الذي سبق له الفوز بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير ليكون أول عربي يحقق هذا الإنجاز.

الفيلم يحكي قصة الفتاة الشابة «جنى» التي تعود لبيت أهلها في منتصف الليل تاركة ورائها ماضٍ سيء في باريس. وتلاحقها ضغوطات التأقلم مع الأسرة من جديد، كما يثقل عليها الكشف عن تفاصيل حياتها خارج لبنان. ومع شعورها بأنها محاصرة يظهر قلقها مرة أخرى، مما يدفعها إلى أن تُحيي روابطها وتجد الأمان في جزءٍ مختلف من حياتها في بيروت كانت قد هجرته منذ وقتٍ طويل، في حياةٍ انصهرت فيها مشاعر الألفة والغربة معا في آنٍ واحد.

«البحر أمامكم» من تأليف وإخراج إيلي داغر في أولى تجاربه الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته منال عيسى، يارا أبو حيدر، ربيع الزهر وروجيه عازار، ويشارك في إنتاج الفيلم شركات «أندولفي برودكشن» (المنتج أرنو دوميرك)، بالاشتراك مع Beachside، وAbout Productions (المنتجة مريام ساسين)، وWrong Men وBeaver and Beaver، وتتولى «ماد سولوشنز» مهام توزيعه في العالم العربي.

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