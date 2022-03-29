Atwasat

البرازيلية أنيتا تتصدر ترتيب سبوتيفاي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 10:15 صباحا
البرازيلية أنيتا تتصدر ترتيب سبوتيفاي
المغنية البرازيلية أنيتا في فلوريدا في 24 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio


رحب رواد مواقع التواصل في البرازيل باحتلال المغنية أنيتا المركز الأول، ضمن ترتيب الأغنيات الأكثر استقطابًا للمستمعين على منصة سبوتيفاي، بأغنيتها «إنفولفر».

وغرّدت نجمة موسيقى البوب البالغة 28 عامًا، وهي كانت أصلًا أول مغنية برازيلية تصل إلى لائحة أفضل خمس أغنيات على المنصة السويدية للموسيقى بالبث التدفقي «المركز الأول في العالم. لا أدري ما يجب أن أقول (...) يا إلهي».

وحصدت أغنية «إنفولفر» الصادرة في نوفمبر، أكثر من 71 مليون استماع عبر سبوتيفاي، وفق «فرانس برس».

ويمثّل العرض الراقص في النسخة المصورة من الأغنية أحد أهم عوامل نجاحها، إلى جانب إيقاعها الموسيقي الجذاب.

 تيك توك
نشر الملايين من مستخدمي الإنترنت والمشاهير في العالم مقاطع فيديو عبر موقع تيك توك يقلدون فيها المغنية البرازيلية.

وقالت أنيتا في مقطع فيديو نشره حساب سبوتيفاي الرسمي عبر انستغرام في البرازيل إن هذا النجاح هو «نتيجة عمل دؤوب. لا تعتقدوا أنه ناجم عن الحظ»، مضيفةً «لم أر البرازيل موحّدة بهذا الشكل من قبل».

وتنتقد أنيتا بشكل متواصل الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو، عبر مواقع التواصل، حيث يتابعها أكثر من ستين مليون مستخدم في انستغرام. وتصدّر وسم «#Anitta» الجمعة موقع تويتر في البرازيل.

- انقطاع بث منصة «سبوتيفاي» للموسيقى لفترة قصيرة

وكتبت ليكسا، وهي مغنية بوب برازيلية أيضًا «أنيتا، إنها البرازيل! سيذكر التاريخ اسمك!».

وحققت أنيتا المولودة في حي أونوريو غورجيل في ريو دي جانيرو نجاحًا في البرازيل بعد ألبومها الأول بالبرتغالية العام 2013، قبل أن تنطلق عالميًا.

وأصدرت أنيتا، لكي تصبح معروفة خارج بلادها، عددًا كبيرًا من الأغاني باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

وغنّت أنيتا في يوليو اللازمة في أغنية «مون سولاي» مع مغني الراب الفرنسي دادجو.

وغرّد حساب بلدية المدينة التي تتحدر منها أنيتا: «من أونوريو غورجيل في قمة العالم.. أنيتا تمثّل فخر ريو».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

560 مليار دولار.. رقم ضخم قدرته أوكرانيا لتكلفة خسائرها الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية

560 مليار دولار.. رقم ضخم قدرته أوكرانيا لتكلفة خسائرها الاقتصادية المرتبطة ...
إنجاز تاريخي ينتظر الرباعي العربي الأفريقي في كأس العالم 2022

إنجاز تاريخي ينتظر الرباعي العربي الأفريقي في كأس العالم 2022
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر

مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر
بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي

بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي
توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين

توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين
الرئاسة الأوكرانية: 5000 قتيل في ماريوبول منذ بدء الغزو الروسي

الرئاسة الأوكرانية: 5000 قتيل في ماريوبول منذ بدء الغزو الروسي
«الأهلي طرابلس» يحسم دربي العاصمة

«الأهلي طرابلس» يحسم دربي العاصمة
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»

الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب

وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب
عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين

عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«عرائس المروج» في معرض للتشكيلي موسى أبوسبيحة
«عرائس المروج» في معرض للتشكيلي موسى أبوسبيحة
أكياس الرمل تحمي تماثيل خاركيف من القصف الروسي
أكياس الرمل تحمي تماثيل خاركيف من القصف الروسي
وزيرة الثقافة المصرية تنعى الفنان الراحل عهدي صادق
وزيرة الثقافة المصرية تنعى الفنان الراحل عهدي صادق
بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»
بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»
«ذي لوست سيتي» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
«ذي لوست سيتي» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية...
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد...
المزيد
أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»
أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»...
البرازيلية أنيتا تتصدر ترتيب سبوتيفاي
البرازيلية أنيتا تتصدر ترتيب سبوتيفاي...
بالفيديو: اللبنانية سارة مشلب تطلق ألبومها «سمبل» بالإنجليزية
بالفيديو: اللبنانية سارة مشلب تطلق ألبومها «سمبل» ......
«ذي لوست سيتي» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
«ذي لوست سيتي» يتصدر شباك التذاكر الأميركي...
بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»
بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط