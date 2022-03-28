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بالفيديو: اللبنانية سارة مشلب تطلق ألبومها «سمبل» بالإنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 03:05 مساء
بالفيديو: اللبنانية سارة مشلب تطلق ألبومها «سمبل» بالإنجليزية
المطربة اللبنانية سارة مشلب (خاص لـ بوابة الوسط)
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أطلقت الفنانة اللبنانية المقيمة في دبي سارة مشلب ألبومها الثاني «سمبل» باللغة الإنجليزية، والذي يتميز بأسلوب موسيقي بسيط يسمح بتدفق الأنغام والكلمات والمشاعر بحرية.

حرصت سارة خلال ألبومها الثاني أن يكون به جمل موسيقية مركبة تضم الكثير من الطبقات والنغمات المتمازجة وعددا كبيرا من الآلات الموسيقية، حيث تقول: «إن الألبوم مستوحى من فصل الربيع بما يمثله من تجدد وفرصة لإعادة التواصل مع الطبيعة ومع أنفسنا». وهو مفهوم يلامس مشاعرنا جميعا، لا سيما بعد الأزمة الصحية التي مررنا بها، وفقا لبيان.

وأضافت: «يتجلى هذا المفهوم البسيط بوضوح في الألبوم الجديد المؤلف من 14 أغنية، والذي يجمع بين أنماط الموسيقى البديلة والإلكترونية مع لمسات من الموسيقى الإلكترونية الهادئة وموسيقى الأكوستي».

وأطلقت سارة ألبومها الأول بعنوان «سول» في العام 2021، والذي شكل تجربة ساعدت الفنانة على «التحكم بصوتها الأنثوي والطبقات الصوتية التي تناسبها»، بينما يمثل ألبوم «سمبل» الجديد طرحا جريئا وحيويا وبسيطا.

وتتميز أغنية «دارك» الافتتاحية في الألبوم بنمطها القائم على موسيقى الديب هاوس العاطفية التي تحاكي أجواء غروب الشمس الرومانسية. ويضم الألبوم كذلك أغنية «أواي» المستوحاة من نمط موسيقى البوب، وأغنية «سمبل» المميزة بنغمات البيانو الحيوية، وأغنية «تشايلد» التي تدعو المستمع لخوض تجربة تأمل الذات. وأضافت سارة أن أغنية «جاردن» تجمع بين جميع المعاني التي يعبر عنها الألبوم «كونها تمثّل مزيجا بين النمطين السائدين فيه».

ورغم أن الألبوم مستوحى من فكرة البساطة، إلا أن البساطة أبعد ما تكون عن عملية إصداره مع المصاعب العديدة التي واجهتها، حيث كان على سارة أن ترجع إلى أرشيفها المكون من 100 أغنية لتختار الأغاني الأنسب لألبومها الثاني، كما جرت كتابة عدد من الأغنيات الجديدة وتسجيلها بعد عودتها من ساحل العاج إلى لبنان والتي تزامنت تقريبا مع حادثة انفجار مرفأ بيروت وبداية الأزمة الصحية العالمية، وتلى ذلك ظروف خارجة عن إرادة سارة أدت إلى تأخير الإنتاج، وبالتالي تأجيل إطلاق الألبوم لعدة أشهر.

 

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