«ذي لوست سيتي» يتصدر شباك التذاكر الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر فيلم «ذي لوست سيتي» من إنتاج «باراماونت» شباك التذاكر في صالات أميركا الشمالية نهاية هذا الأسبوع، على ما بينت تقديرات نشرتها شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي تؤدي دور البطولة فيه ساندرا بولوك وتشانينغ تايتم، عائدات تقدر بحوالى 31 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، بين الجمعة والأحد، وفق «فرانس برس».

وأشارت مجلة «هوليوود ريبورتر» إلى أن 60% من مشتري تذاكر «ذي لوست سيتي» كانت من الإناث اللواتي كن أبطأ من الذكور في العودة إلى صالات السينما.

وتؤدي بولوك دور روائية تكتب قصصا رومانسية يخطفها رجل أعمال غريب الأطوار (دانيال رادكليف) لمساعدته في العثور على قطعة أثرية مدفونة في جزيرة نائية. ويهرع تايتم، المفتول العضلات والذي يعمل عارضا لأغلفة كتبها، لمساعدتها على الهرب.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «باتمان» الذي كان متصدرا الأسبوع الماضي، وحقق إيرادات بلغت 20,5 مليون دولار. والفيلم من إنتاج شركة «وورنر براذرز» ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه.

وحل فيلم «آر آر آر» في المركز الثالث مع 9,5 ملايين دولار، وهي إيرادات استثنائية لفيلم هندي، خصوصا أن وقته ثلاث ساعات. ويؤدي فيه إن تي راما راو جونيور ورام شاران دور ثائرين يقاتلان من أجل مستقبل بلدهما.

وفي المرتبة الرابعة، جاء فيلم «أنتشارتد» من إنتاج شركة «سوني» مع تحقيقه خمسة ملايين دولار من العائدات. ويؤدي فيه توم هولاند دور صائد كنوز على غرار إنديانا جونز.

أما في المرتبة الخامسة فجاء فيلم الرسوم المتحركة «جوجوتسو كايسن 0» مع عائدات بلغت 4,6 ملايين دولار. ويتناول هذا الفيلم الذي أنتجته شركة «كرانتشيرول/فونيمشن» (التابعة بنسبة 95% لشركة «سوني بيكتشرز») صراع شاب مع الأرواح الشريرة.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية بقائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي الشمالي:

6- «إكس» (2.2 مليون دولار)

7- «دوغ» (2.1 مليون دولار)

8- «سبايدر-مان: نو واي هوم» (مليونا دولار)

9- «سينغ 2» (1.3 مليون دولار)

10- «إنفنيت ستورم» (751 ألف دولار).