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بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 02:00 مساء
بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»
تارا عماد في مشهد من مسلسل «سوتس بالعربي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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ظهرت الممثلة المصرية تارا عماد بشكل جديد في الإعلان الترويجي لمسلسل «سوتس بالعربي» الذي تشارك في بطولته مع نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك ومحمد شاهين وأحمد داوود.

المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج طارق الجنايني.

«سوتس بالعربي»، المنتظر عرضه في شهر رمضان 2022، هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأميركي الذي يحمل الاسم نفسه، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

تجسد تارا شخصية «ليلى» الموظفة بواحد من أكبر مكاتب المحاماة في مصر والتي تمتلك معرفة كبيرة بالقانون وخبرة طويلة بخبايا القضايا ومكتب المحاماة رغم أنها لم تعمل محامية من قبل. تقرر ليلى مساعدة «آدم» أحمد داوود المحامي الجديد تحت التمرين، ومن ناحيته يحاول «آدم» التقرب منها ويبدو من الإعلان الترويجي أن الشخصيتين ستجمعهما قصة حب قوية.

ظهرت تارا عماد في إعلان مسلسل «سوتس بالعربي» بمظهر مختلف وأكثر جرأة عن الشكل الذي اعتادت الظهور به في أعمالها سابقة، وهو ما يتناسب مع شخصية «ليلى» الجريئة والمغامرة والتي تعمل في مكان تسود فيه العلاقات التنافسية والصراعات بين مجموعة من أمهر المحامين.

وشاركت تارا أخيرا في بطولة مسلسل «تحقيق»، أحدث أعمال منصة «واتش إت» مع مجموعة من النجوم الشباب. كما تشارك في فيلم «الجواهرجي» من بطولة النجم الكبير محمد هنيدي والنجمة منى زكي، وفيلم «الملحد» من بطولة أحمد حاتم والنجوم الكبار محمود حميدة وحسين فهمي وشيرين رضا.

 

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