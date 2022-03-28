وزيرة الثقافة المصرية تنعى الفنان الراحل عهدي صادق

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، الفنان القدير عهدي صادق الذي وافته المنية، الإثنين، عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت إيناس إن الراحل كان أحد مفاتيح نجاح الكثير من الأعمال التي شارك بها، مشيرة إلى تميزه في تجسيد الشخصيات المركبة وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يشار إلى أن الفنان المصري عهدي صادق وُلد في 16 نوفمبر 1950، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات وقدم أعمالا سينمائية وتليفزيونية تجاوز عددها 240 عملا.