Atwasat

أكياس الرمل تحمي تماثيل خاركيف من القصف الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 05:00 مساء
أكياس الرمل تحمي تماثيل خاركيف من القصف الروسي
صورة من مدينة خاركيف الأوكرانية التي تحمي تماثيلها بأكياس الرمل، 26 مارس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

في مدينة خاركيف الأوكرانية التي تواجه يوميا قصفا روسيا دمر أو تسبب بأضرار لألف مبنى، بدأ العمل لإقامة حواجز رملية بهدف حماية تماثيلها.

ويقع التمثال الأكثر رمزية بينها في قلب وسط المدينة بحديقة واسعة مليئة بالأشجار المعمرة وهو يجسد تاراس شيفتشينكو، الشاعر الوطني الأوكراني الذي كان من الشخصيات المؤثرة في البلاد خلال القرن التاسع عشر وواحدا من أوائل من كتبوا بالأوكرانية، وفق «فرانس برس».

منذ استقلال البلاد في العام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتي، لم تكن هناك مدينة أوكرانية واحدة من دون شارع أو ساحة تحمل اسم شيفتشينكو. كذلك، سميت أكبر جامعة في البلاد بكييف تيمنا به.

يبلغ ارتفاع تمثال شيفتشينكو في خاركيف 16 مترا، وهو الأكبر في المدينة منذ إزالة تمثال فلاديمير لينين من ساحة مجاورة العام 1994.

وقال بيترو وهو متقاعد يبلغ 72 عاما يشارك في جهود حماية التماثيل «يجب أن نحمي المدينة حتى تعرفها الأجيال القادمة كما عرفناها».

وتمثال شيفتشينكو الذي أقيم في العام 1935، هو مزيج من الواقعية الاشتراكية والستالينية الباروكية مع الشخصية المركزية محاطة بجنود ثوريين عند قدميها.

إنه مثال على الوطنية الأوكرانية التي قمعت لفترة طويلة من روسيا «الشقيقة» خلال الحقبة السوفيتية.

اختفت الآن قاعدة التمثال والمقاتلون الستالينيون تحت أكياس الرمل التي وصلت إلى خصر الشاعر وحجبت مشيته المنتصرة.

وقال فولوديمير، أحد العاملين، بابتسامة متكلفة «يبدو أن رصاصة ارتدت من رأسه خلال الحرب العالمية الثانية»، مضيفا «في ذلك الوقت، كانت المدينة مدمرة لكن وسطها كان في حالة جيدة نسبيا، ولم يتعرض للقصف كما هو الوضع الآن».

- ممثلة روسية شهيرة تعارض غزو أوكرانيا غادرت بلدها إلى لاتفيا

- أوكرانيا تسعى لحماية تراثها من نيران الحرب

ومنذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، كانت خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، أكثر المدن الأوكرانية تعرضا للقصف إلى جانب ماريوبول في جنوب البلاد.

من مسافة كيلومترات قليلة، تقصف المدفعية الروسية شمال المدينة وشرقها يوميا، وكذلك مركزها التاريخي، مستهدفة خصوصا المباني الإدارية.

ألف عام أخرى!
دمر أو تضرر أكثر من ألف مبنى في مدينة أفرغت من حوالى ثلث سكانها البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، بحسب السلطات المحلية.

وتضم خاركيف، مدينة الثقافة والتاريخ، حوالى 50 معلما مهما ستتم حمايتها بأكياس الرمل، وفقا لبلدية المدينة. وقالت البلدية «نأمل في أن تصمد هذه الآثار ألف عام أخرى!».

مع اقتراب الانتهاء من بناء الجدار الواقي المحيط بتمثال شيفتشينكو، يركز العشرات من موظفي البلدية والمتطوعين جهودهم على وضع أكياس الرمل حول نصب الاستقلال الذي أقيم في العام 2012 في «ساحة الدستور» بخاركيف للاحتفال بذكرى إعلان أوكرانيا الاستقلال في 24 أغسطس 1991.

وحتى الآن، ما زال بالإمكان قراءة شعار حفر على قاعدة هذا التمثال بالأبجدية السيريلية ويتردد حاليا في كل أنحاء هذا البلد الذي يعيش حالة حرب وهو «المجد لأوكرانيا».

وقالت إيلونا كلاشنيكوفا، موظفة البلدية التي تعتني عادة بالمساحات الخضراء بالمدينة «في الوقت الحالي، نجمع بشكل أساسي الأغصان والأشجار التي أسقطتها الصواريخ. هذا العام، لن نزرع أي شيء ولن تكون هناك أزهار». وأضافت «أكياس الرمل هذه ترمز إلى ارتباطنا بمدينتنا. يمكننا إعادة بناء المنازل المدمرة، لكن لا يمكننا إعادة بناء الآثار التاريخية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»

الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا

بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا
الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين

الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين
جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة

جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة
وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب

وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب
عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين

عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية

العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي

يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل يكون «كودا» الرابح الأكبر في «الأوسكار»؟
هل يكون «كودا» الرابح الأكبر في «الأوسكار»؟
جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة
جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة
«عرائس المروج» في معرض للتشكيلي موسى أبوسبيحة
«عرائس المروج» في معرض للتشكيلي موسى أبوسبيحة
أكياس الرمل تحمي تماثيل خاركيف من القصف الروسي
أكياس الرمل تحمي تماثيل خاركيف من القصف الروسي
وزيرة الثقافة المصرية تنعى الفنان الراحل عهدي صادق
وزيرة الثقافة المصرية تنعى الفنان الراحل عهدي صادق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية...
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد...
المزيد
بالفيديو: اللبنانية سارة مشلب تطلق ألبومها «سمبل» بالإنجليزية
بالفيديو: اللبنانية سارة مشلب تطلق ألبومها «سمبل» ......
«ذي لوست سيتي» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
«ذي لوست سيتي» يتصدر شباك التذاكر الأميركي...
بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»
بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»...
وزيرة الثقافة المصرية تنعى الفنان الراحل عهدي صادق
وزيرة الثقافة المصرية تنعى الفنان الراحل عهدي صادق...
أكياس الرمل تحمي تماثيل خاركيف من القصف الروسي
أكياس الرمل تحمي تماثيل خاركيف من القصف الروسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط