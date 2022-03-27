Atwasat

رغم اعتراضات غابونيين.. بيع قناع أفريقي بـ4.2 مليون يورو في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 04:40 مساء
رغم اعتراضات غابونيين.. بيع قناع أفريقي بـ4.2 مليون يورو في فرنسا
مدير المزاد جان كريستوف جوزيبي بجانب قناع «نغيل» في مقر دار مزادات مونبيلييه بجنوب فرنسا، 24 مارس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

بيع قناع منحوت من وسط أفريقيا يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، في فرنسا مقابل 4.2 مليون يورو، السبت، رغم مطالبة غابونيين تظاهروا في مقر دار المزادات المنظمة للحدث بـ«إعادة» القطعة.

وحطم قناع «نغيل» الخشبي النادر الذي استخدمه أبناء عرقية «فانغ» في الغابون، السعر التقديري الذي تراوح بين 300 ألف و400 ألف يورو في مزاد بمدينة مونبلييه في جنوب فرنسا، وفق «فرانس برس».

وقال رجل يصف نفسه بأنه أحد أفراد الجالية الغابونية في مونبلييه من مؤخرة قاعة المزاد، محاطًا ببعض مواطنيه: «هذه مسألة تسلّم قطع مسروقة».

وأضاف المتظاهر: «سنتقدم بشكوى. أسلافنا وأجدادي من مجتمع فانغ، سنستعيد هذه القطعة»، واصفًا القناع بأنه «مكسب استعماري غير مشروع».

وقال مدير المزاد، جان كريستوف جوزيبي، إن الحدث على علمه «قانوني بالكامل».

وخرج المتظاهرون بمواكبة حراس من قاعة المزاد بهدوء، لكنهم واصلوا احتجاجهم على بيع الأعمال الفنية الأفريقية.

وشمل مزاد، السبت، أيضًا كرسيًا كونغوليًا بيع مقابل 44 ألف يورو.

ومع احتساب التكاليف والرسوم الإضافية، بلغ المبلغ الإجمالي الذي دفعه المزايد الفائز بـ«قناع فانغ» 5.25 مليون يورو، وهو مبلغ قريب من الرقم القياسي لمثل هذه القطعة.

والعام 2006، بيع قناع «فانغ» مشابه مقابل 2.09 مليون يورو بمزاد في باريس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النصر» يتعادل وديا مع «حمام الأنف» في معسكر تونس

«النصر» يتعادل وديا مع «حمام الأنف» في معسكر تونس
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً

«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً
لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة

لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة
باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»

باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية

كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر

تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر
الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني

الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني
ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي

ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي
نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين ...
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»

بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات قياسية في الإصابات.. واستقرار معدل الوفيات

ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات قياسية في الإصابات.. ...
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
بث مباشر .. قناة الوسط «WTV» تحاور رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا

بث مباشر .. قناة الوسط «WTV» تحاور رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
النيابة البلجيكية تطالب بحبس مصمم رقص متهم بالعنف والتحرش
النيابة البلجيكية تطالب بحبس مصمم رقص متهم بالعنف والتحرش
«أوسكار فخرية» لسامويل ل. جاكسون
«أوسكار فخرية» لسامويل ل. جاكسون
عازف الدرامز تايلرو هوكينز توفي بعد تناول الأفيون ومضادات الاكتئاب
عازف الدرامز تايلرو هوكينز توفي بعد تناول الأفيون ومضادات ...
«بورسعيد لسينما العالم القديم» يكرم الممثلة العالمية هيام عباس
«بورسعيد لسينما العالم القديم» يكرم الممثلة العالمية هيام عباس
نيللي كريم: أتمنى أن يسهم «فاتن أمل حربي» في تغيير القانون
نيللي كريم: أتمنى أن يسهم «فاتن أمل حربي» في تغيير القانون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية...
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد...
المزيد
هل يكون «كودا» الرابح الأكبر في «الأوسكار»؟
هل يكون «كودا» الرابح الأكبر في «الأوسكار»؟...
رغم اعتراضات غابونيين.. بيع قناع أفريقي بـ4.2 مليون يورو في فرنسا
رغم اعتراضات غابونيين.. بيع قناع أفريقي بـ4.2 مليون يورو في ......
شريف سلامة: نناقش قضية «حضانة الأطفال» في «فاتن أمل حربي»
شريف سلامة: نناقش قضية «حضانة الأطفال» في «فاتن أمل حربي»...
نيللي كريم: أتمنى أن يسهم «فاتن أمل حربي» في تغيير القانون
نيللي كريم: أتمنى أن يسهم «فاتن أمل حربي» في تغيير القانون...
«بورسعيد لسينما العالم القديم» يكرم الممثلة العالمية هيام عباس
«بورسعيد لسينما العالم القديم» يكرم الممثلة العالمية هيام ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط