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شريف سلامة: نناقش قضية «حضانة الأطفال» في «فاتن أمل حربي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 03:50 مساء
شريف سلامة: نناقش قضية «حضانة الأطفال» في «فاتن أمل حربي»
شريف سلامة في مشهد من مسلسل «فاتن أمل حربي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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كشف الممثل المصري شريف سلامة تفاصيل مسلسله الجديد «فاتن أمل حربي»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، قائلًا: «نناقش قضايا مهمة، لكن القضية الأساسية هي حضانة الأطفال والصراع الدائر بين الوالدين، التي تنعكس على الأطفال بشكل أساسي من خلال قصة الزوجين سيف الدندراوي وفاتن أمل حربي».

ويشير شريف إلى أن «الخلاف الذي ينشأ بينهما وعناد الرجل وتحكمه وطغيانه، وضغطه على الأم من خلال الأطفال، يدفع هذه الأخيرة لأن تلجأ إلى القانون الذي غالبًا ما يكون في صف الرجل، كما أن سيف من الأشخاص الذين يعتبرون أن من حقه كل شيء، وأن المرأة هي مجرد تابع له لا أكثر». وأضاف في بيان أن «الرجل لا يقوم بواجباته ومسؤولياته تجاه عائلته، ويطلب ما يعتقد أنه من حقه، وهو لا يملك شيئًا من الإنسانية».

ويلفت سلامة إلى أن «الكاتب ابراهيم عيسى يناقش دومًا قضايا مهمة، ويسعدني التعامل معه من خلال أول كتاباته الدرامية في التلفزيون»، كما وجه الشكر للمخرج محمد العدل، لما صدر عنه من كلام بأنه سيكون مفاجأة في العمل، لافتًا إلى «إنني أتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة».

وعلى عكس الصراع المستمر طيلة الأحداث بين سيف وفاتن، يؤكد سلامة أن «الجمهور سيلمس مدى التواصل والانسجام بيني وبين نيللي كريم، وهي فنانة واعية وذكية وإحساسها صادق».

- نيللي كريم: أتمنى أن يسهم «فاتن أمل حربي» في تغيير القانون

وترصد الأحداث قصة «فاتن»، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. وتقرر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها. فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية؟

«فاتن أمل حربي» من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

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