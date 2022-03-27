Atwasat

«بورسعيد لسينما العالم القديم» يكرم الممثلة العالمية هيام عباس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 02:47 مساء
«بورسعيد لسينما العالم القديم» يكرم الممثلة العالمية هيام عباس
الممثلة العالمية من أصل فلسطيني هيام عباس (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مهرجان «بورسعيد لسينما العالم القديم» برئاسة المخرج إسماعيل مراد، تكريم الفنانة العالمية من أصل فلسطيني هيام عباس، في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022.

وقال إسماعيل إن هيام عباس واحدة من أهم النجمات التي حققت نجاحات كبيرة على المستويين العربي والعالمي، بعدد من الأعمال التي قدمتها كممثلة ومؤلفة ومخرجة، وفقًا لبيان.

ومن جانبها، أعربت هيام عباس عن سعادتها بتكريمها في مصر، ومن خلال مهرجان «بورسعيد لسينما العالم القديم» الذي يعد أحدث المهرجانات السينمائية العربية.
معربة عن سعادتها بردود الأفعال الجيدة التي تصلها عن أعمالها المعروضة في مصر، وآخرها فيلم «غزة مونامور» الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، كاشفة تشوقها للقاء الجمهور المصري في بورسعيد.

- «بورسعيد السينمائي» ينظم «ماستر» لصبري فواز في فنون التمثيل

- ورشة لعلي بدرخان ضمن أنشطة «بورسعيد لسينما العالم القديم»

ومن جهته، قال الناقد محمد السيد عبدالرحيم المدير الفني للمهرجان، إن برنامج التكريم يشمل تخصيص قسم خاص يعرض خلاله عدد من الأفلام التي قدمتها هيام عباس عربيًا وعالميًا، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي ستعقده عقب التكريم مباشرة.

مسرح الحكواتي
يشار إلى أن هيام عباس، ولدت في مدينة الناصرة ونشأت في شمال الجليل بفلسطين، واختارت الفن دربًا لها، حيث درست التصوير وبدأت التمثيل على مسرح «الحكواتي» في شرق القدس دون دراستها للفن أو التمثيل، وفي وفي العام 1980 سافرت إلى باريس، والتحقت بصناعة السينما المحلية من خلال أداء أدوار ثانوية كثيرة، قبل أن تؤدي دورًا رئيسيًا في فيلم «الحرير الأحمر» الذي حظي باهتمام كبير من قبل النقاد.

وبعد سنوات أمضتها في المهجر، عادت هيام إلى العمل في موطنها الذي وُلدت فيه كممثلة رئيسية في فيلم «العروس السورية»، وعملت مع عديد كبار المخرجين العرب والأجانب مثل: يسري نصر الله في فيلم «باب الشمس»، وهاني أبو أسعد في «الجنة الآن»، وكذلك مع جيم جارموش في «حدود السيطرة» وتوماس مكارثي في «الزائر»، كما أخرجت وألفت فيلمين قصيرين هما «الخبز» و«الرقصة الأبدية»، وبعد ذلك اكتسبت خبرة عريضة أهلتها لصنع أول فيلم روائي طويل لها يحمل اسم «الميراث»، وشارك هذا الفيلم في مهرجان «البندقية السينمائي» العام 2012.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً

«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً
لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة

لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة
باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»

باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية

كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر

تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر
الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني

الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني
ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي

ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي
نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين ...
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»

بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات قياسية في الإصابات.. واستقرار معدل الوفيات

ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات قياسية في الإصابات.. ...
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
بث مباشر .. قناة الوسط «WTV» تحاور رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا

بث مباشر .. قناة الوسط «WTV» تحاور رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط

جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة الكاتب الإيراني رضا براهني
وفاة الكاتب الإيراني رضا براهني
إلغاء جولة عالمية لفرقة «ماسيف أتاك»
إلغاء جولة عالمية لفرقة «ماسيف أتاك»
منافسة مشتعلة وحماس كبير قبيل حفلة الأوسكار
منافسة مشتعلة وحماس كبير قبيل حفلة الأوسكار
النيابة البلجيكية تطالب بحبس مصمم رقص متهم بالعنف والتحرش
النيابة البلجيكية تطالب بحبس مصمم رقص متهم بالعنف والتحرش
«أوسكار فخرية» لسامويل ل. جاكسون
«أوسكار فخرية» لسامويل ل. جاكسون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية...
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد...
المزيد
نيللي كريم: أتمنى أن يسهم «فاتن أمل حربي» في تغيير القانون
نيللي كريم: أتمنى أن يسهم «فاتن أمل حربي» في تغيير القانون...
«بورسعيد لسينما العالم القديم» يكرم الممثلة العالمية هيام عباس
«بورسعيد لسينما العالم القديم» يكرم الممثلة العالمية هيام ......
عازف الدرامز تايلرو هوكينز توفي بعد تناول الأفيون ومضادات الاكتئاب
عازف الدرامز تايلرو هوكينز توفي بعد تناول الأفيون ومضادات ......
«أوسكار فخرية» لسامويل ل. جاكسون
«أوسكار فخرية» لسامويل ل. جاكسون...
النيابة البلجيكية تطالب بحبس مصمم رقص متهم بالعنف والتحرش
النيابة البلجيكية تطالب بحبس مصمم رقص متهم بالعنف والتحرش...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط