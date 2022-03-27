«بورسعيد لسينما العالم القديم» يكرم الممثلة العالمية هيام عباس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «بورسعيد لسينما العالم القديم» برئاسة المخرج إسماعيل مراد، تكريم الفنانة العالمية من أصل فلسطيني هيام عباس، في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022.

وقال إسماعيل إن هيام عباس واحدة من أهم النجمات التي حققت نجاحات كبيرة على المستويين العربي والعالمي، بعدد من الأعمال التي قدمتها كممثلة ومؤلفة ومخرجة، وفقًا لبيان.

ومن جانبها، أعربت هيام عباس عن سعادتها بتكريمها في مصر، ومن خلال مهرجان «بورسعيد لسينما العالم القديم» الذي يعد أحدث المهرجانات السينمائية العربية.

معربة عن سعادتها بردود الأفعال الجيدة التي تصلها عن أعمالها المعروضة في مصر، وآخرها فيلم «غزة مونامور» الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، كاشفة تشوقها للقاء الجمهور المصري في بورسعيد.

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ومن جهته، قال الناقد محمد السيد عبدالرحيم المدير الفني للمهرجان، إن برنامج التكريم يشمل تخصيص قسم خاص يعرض خلاله عدد من الأفلام التي قدمتها هيام عباس عربيًا وعالميًا، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي ستعقده عقب التكريم مباشرة.

مسرح الحكواتي

يشار إلى أن هيام عباس، ولدت في مدينة الناصرة ونشأت في شمال الجليل بفلسطين، واختارت الفن دربًا لها، حيث درست التصوير وبدأت التمثيل على مسرح «الحكواتي» في شرق القدس دون دراستها للفن أو التمثيل، وفي وفي العام 1980 سافرت إلى باريس، والتحقت بصناعة السينما المحلية من خلال أداء أدوار ثانوية كثيرة، قبل أن تؤدي دورًا رئيسيًا في فيلم «الحرير الأحمر» الذي حظي باهتمام كبير من قبل النقاد.

وبعد سنوات أمضتها في المهجر، عادت هيام إلى العمل في موطنها الذي وُلدت فيه كممثلة رئيسية في فيلم «العروس السورية»، وعملت مع عديد كبار المخرجين العرب والأجانب مثل: يسري نصر الله في فيلم «باب الشمس»، وهاني أبو أسعد في «الجنة الآن»، وكذلك مع جيم جارموش في «حدود السيطرة» وتوماس مكارثي في «الزائر»، كما أخرجت وألفت فيلمين قصيرين هما «الخبز» و«الرقصة الأبدية»، وبعد ذلك اكتسبت خبرة عريضة أهلتها لصنع أول فيلم روائي طويل لها يحمل اسم «الميراث»، وشارك هذا الفيلم في مهرجان «البندقية السينمائي» العام 2012.