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عازف الدرامز تايلرو هوكينز توفي بعد تناول الأفيون ومضادات الاكتئاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 11:51 صباحا
عازف الدرامز تايلرو هوكينز توفي بعد تناول الأفيون ومضادات الاكتئاب
معجبة تقوم بلفتة تكريمية لتايلور هوكينز أمام الفندق حيث توفي، 26 مارس 2022 (أ ف ب)
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أعلن مكتب المدعي العام الكولومبي، السبت، أن عازف الدرامز في فرقة «فو فايترز» تايلور هوكينز تناول الحشيشة والأفيون ومضادات الاكتئاب عشية وفاته، ليلة الجمعة، في أحد فنادق بوغوتا.

وقالت النيابة العامة في بيان: «إن تحليل درجة السمية في الجسم أظهر وجود عشر المواد حتى الآن في جسم تايلور هوكينز، بما في ذلك مادة THC (القنب الهندي) ومضادات الاكتئاب والبنزوديازيبينات والمواد الأفيونية»، وفق «فرانس برس».

وأشارت إلى أن الأطباء الشرعيين يواصلون العمل «لكشف كامل ملابسات وفاة هوكينز».

وقبيل وفاته، اشتكى عازف الدرامز، البالغ 50 عامًا، من «ألم في الصدر». وبعد طلب المساعدة من الفندق الذي ينزل فيه، حاولت أخصائية في الطب العام من دون جدوى إنعاشه، بحسب بلدية بوغوتا.

وكان مقررًا أن تحيي «فو فايترز»، إحدى فرق الروك البديل الأكثر شهرة على الساحة الأميركية، التي استحوذت على تقدير النقاد بدرجة كبيرة وفازت بجوائز «غرامي» عدة بفضل أعمالها الناجحة الكثيرة خلال مسيرتها، حفلة، الجمعة، في بوغوتا لمناسبة مهرجان «Estéreo Picnic».

دقيقة صمتًا
لكن الحفلة الموسيقية أُلغيت، ووقف آلاف الأشخاص الذين كانوا ينتظرون بدء العرض دقيقة صمتًا. كما ألغت الفرقة حفلة كانت تنوي إحياءها، الأحد، في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وكان تايلور هوكينز عضوًا في فرقة «فو فايترز» منذ 1997، وعزف الدرامز في بعض من أشهر أغنياتها، بينها «Learn to Fly» و«Best of You». وسبق له أن عزف على الدرامز مع المغنية الكندية، ألانيس موريسيت.

واحتفلت «فو فايترز»، فرقة ديف غرول عازف الدرامز السابق في «نيرفانا»، بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها العام الفائت وأنتجت في الآونة الأخيرة «استوديو 666» وهو فيلم رعب في أجواء موسيقى الروك.

وانهالت رسائل التكريم من أسماء كبيرة في عالم الموسيقى، بينهم الفنان الشهير أوزي أوزبورن الذي وصف هوكينز بأنه «شخص عظيم وموسيقي رائع»، فيما وصف مغني الروك بانك بيلي أيدول نبأ وفاة هوكينز بأنه «مأساوي».

وأشاد عازف الغيتار في فرقة «ريغ أغاينست ذي ماشين»، توم موريلو، من ناحيته «بقوة الروك التي لا يمكن إيقافها» لدى هوكينز.

وكتبت فرقة الروك «نيكيلباك» على «تويتر»، «نعجز تمامًا عن تصديق نبأ وفاة تايلور هوكينز».

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة «95.5 KLOS» بكاليفورنيا العام الفائت، أخبر ديف غرول قصة لقائه الأول مع هوكينز. وروى «قلت (حسنًا، أنت توأمي أو حيواني الروحي أو صديقي المفضل)، ولم تكن مضت عشر ثوانٍ فحسب على تعارفنا!». وأضاف: «بالطبع كنت رأيته يعزف على الدرامز وأدركت أنه عازف رائع».

وتابع، قائلًا: «عندما اتصلت به وقلت له (اسمع، أنا أبحث عن عازف درامز)، أجابني(أنت تعرف أنني الشخص الذي تسعى إليه). أعتقد أن الأمر كان يتعلق بعلاقتنا الشخصية أكثر مما بشيء موسيقي».

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