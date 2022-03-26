إلغاء جولة عالمية لفرقة «ماسيف أتاك»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فرقة التريب هوب البريطانية «ماسيف أتاك» إلغاء جولة عالمية، كانت تنوي القيام بها، بين مايو ويوليو المقبلين.

وكتبت الفرقة، على مختلف صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي: «خلال الأشهر الماضية، واجه عضو (في الفرقة) مرضًا خطيرًا (...) وهو في طور التعافي».

وكان من المقرر أن تحيي الفرقة حفلات في أوروبا، خصوصًا في فرنسا خلال مهرجان We Love Green المقرر إقامته في ضاحية باريس في يونيو 2022.

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وكانت حفلة الفرقة المتحدرة من مدينة بريستول مقررة أساسًا العام الماضي في مناسبة الذكرى العاشرة لهذا المهرجان الفرنسي، لكن تم إلغاء نسخة 2021 بسبب الأزمة الصحية العالمية، على غرار ما حصل العام 2020.