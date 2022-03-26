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وفاة الكاتب الإيراني رضا براهني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 01:16 مساء
وفاة الكاتب الإيراني رضا براهني
الكاتب الإيراني رضا براهني (الإنترنت)
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، وفاة الكاتب والشاعر الإيراني المقيم في كندا رضا براهني، عن 86 عامًا.

وكان براهني أحد أهم الأسماء في الأدب الفارسي، وعانى الرقابة المفروضة في بلاده، مما اضطره إلى الانتقال للعيش منفيًا في كندا منذ أعوام، وفق «فرانس برس».

ولبراهني المولود العام 1935 في تبريز الواقعة شمال غرب إيران ضمن عائلة متواضعة ناطقة بالتركية، روايات وقصائد، فضلًا عن أعمال نقد ومقالات نظرية أدبية.

ودرّس الكاتب الحائز دكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة اسطنبول في جامعة طهران بين العامين 1964 و1982.

وكان براهني واحدًا من مؤسسي جمعية الكُتَّاب الإيرانيين العام 1968؛ إذ حارب الرقابة المفروضة في ظل نظام الشاه.

الفصول الجهنمية للشاب آياز
بعد سنوات قليلة، كتب رواية «الفصول الجهنمية للشاب آياز»، وهي رواية يتحدث فيها عن قصة حب بين الملك الفارسي محمود الغنزوي وعبده آياز.

وتظهر في الراوية التي حظرت لاعتبار محتواها «منافيًا للآداب» انعكاسات لروايات الفرنسيين جورج باتاي وماركي دو ساد. ولم تُنشر الرواية في إيران بل خارجها مترجمة.

واعتُقل الكاتب المعارض العام 1973 واحتجزته المخابرات التابعة للشاه ثلاثة أشهر لاحتجاجه على الرقابة المفروضة.

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وبعدما مُنع من التدريس، نظّم بعد الثورة الإسلامية ورش عمل تتعلق بالكتابة ودورات تتمحور على الأدب في قبو منزله.

وفي نهاية تسعينيات القرن الماضي غادر بلاده ليعيش في كندا، حيث درّس مادة الأدب المقارن في جامعة تورنتو.

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