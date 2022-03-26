Atwasat

الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 26 مارس 2022, 02:00 مساء
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
alwasat radio

كتب الفنان التشكيلي والناقد الفني (عدنان بشير معيتيق) عنه الشاعر الفنان الكيلاني عون يقول: « هندسة الرسم الخام بطفولة الدهشة وإدراك الكبار لفهم تشكيلي معاصر جدا، بعيدا عن كل المحسنات التشكيلية المعروفة، وعدم الاختباء وراء التقنيات الأكاديمية الصارمة، فالرسم عنده كحالة المتبقي من الكلام البعيد عن القواعد اللغوية «النحو والصرف» وفلسفات التنظير، وقضايا التشكيل المعروفة والسائدة من معالجات الضوء والظل ومحاكاة الطبيعة والحياة، تلك الحالة التي دائما يرتع فيها الشعراء والدراويش، المتجهين والمنتبهين دائما وأبدا إلى أصوات الداخل العميق.

وجوه في سائل أزرق كأنها تستغيث، فراشات، طيور، فتيات صغيرات في حالة طيران، سمكة وحيدة، ظل غيمة، زهرة في قنينة، دموع الكائن الأزرق، شجرة، سمكة تركض باتجاه الغابة، منازل، مساحات بيضاء، رائحة الغياب، رسم الفراغ في عملية يصفها صاحبها دائما بأنها حالة تفصح عن طفولتها، عن هذيان عصيٍّ وحزي ».

الرسم برهافة الشعر 
ثم، وهل هناك ما يضاف من بعد توصيفه لرسم هذا الفنان بـ «النزعة الفطرية في الرسم برسومات مبللة برهافة الشعر وعالم الطفولة» سوى أن نعرف أن الفنان الكيلاني عون تعلم الرسم ودرسه كهواية، وبشكل خاص، فتأملنا رسمه وكأنه يلقي علينا قصيدة رمزية ويقولعن تجربته:  

 «لم أتدرّج أكاديميّاً ولم أتذوّق الفطامَ الغربي، فقط سنحتْ لبعض جدران منزلي أن تأخذ دورها في تحمّل ثرثرتي اللونية، فتتدلّى الأسماكُ وبقايا ظلال الراحلين.. الرسم كان تعبيراً عن حجم الفراغ ذاته ـ فراغ النزهة بانتظار ما لا يحدث ـ وربما أيضاً لمحاولة التخلّص من وهم الكتابة والتعبير بشكلٍ مغاير، غالباً أرسم وأنا أتذكَّر شجرةً أو بيتاً أو شخصاً لم يعد بالإمكان رؤيته. لا أُفكِّر في طريقة للتعبير، أترك الأمر يفصح عن طفولته، عن هذيان عصيٍّ وحزين » .

شاعر يرسم بكلماته شعرا ملونا وبليغا  
ولم يعد لدي ما أقول سوى أن الكيلاني عون، من مواليد تونس سنة 1959، درس الفن بشكل شخصي، شارك في عدد من المعارض، وهو شاعر يرسم بكلماته شعرا ملونا وبليغا كهذه الأبيات:

بيديَّ موَّهتُ ثقوباً كثيرة
في مركب الصواب
لتغرق الثعابين والخير المدمَّى
بينما أحلم بهزيمةٍ
أتزوّجها بعيداً عن كذبة النصر
وننجبُ بمشيئةِ الخوف
بعضَ الجدران
نسمِّيها الحياة التي
تقشعرّ منها الطرقات
هزيمة
تكون أقلّ وطأةً
من علامات النصر الشحّاذ

الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط

جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط
الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها

الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها
الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر
في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين

في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف

«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف
بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية ...
يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء المسرح»

يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بين «العلكة» و«الكلب الذهبي».. سرد يوصف عناصر الهشاشة ومفهوم الكيان
بين «العلكة» و«الكلب الذهبي».. سرد يوصف عناصر الهشاشة ومفهوم ...
«الأوسكار» في حيرة بشأن غزو أوكرانيا
«الأوسكار» في حيرة بشأن غزو أوكرانيا
إلتون جون يحتفل بعيد ميلاده 75 مع ألبوم جديد
إلتون جون يحتفل بعيد ميلاده 75 مع ألبوم جديد
كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما
كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما
ازدهار الاقتصاد يثري الأدب بالحب
ازدهار الاقتصاد يثري الأدب بالحب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية...
المزيد
وفاة الكاتب الإيراني رضا براهني
وفاة الكاتب الإيراني رضا براهني...
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة...
الموت يغيب عازف الدرامز تايلور هوكينز
الموت يغيب عازف الدرامز تايلور هوكينز...
ازدهار الاقتصاد يثري الأدب بالحب
ازدهار الاقتصاد يثري الأدب بالحب...
كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما
كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط