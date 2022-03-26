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الموت يغيب عازف الدرامز تايلور هوكينز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 11:42 صباحا
الموت يغيب عازف الدرامز تايلور هوكينز
تايلور هوكينز خلال حفلة لفرقة «فو فايترز» في هوليوود (ولاية كاليفورنيا الأميركية) في 16 فبراير 2022 (أ ف ب)
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أعلنت فرقة «فو فايترز»، ليل الجمعة - السبت، وفاة عازف الدرامز، تايلور هوكينز.

وكتبت الفرقة التي أسسها عازف الدرامز السابق في «نيرفانا» ديف غرول في «تويتر»: «إن عائلة فو فايترز حزينة جدًا لوفاة عزيزنا تايلور هوكينز المأساوية والمبكرة». ولم يوضح المنشور سبب وفاته أو ظروفها، وفق «فرانس برس».

فرقة الروك 
أضافت فرقة الروك الأميركية الشهيرة في نعيها العازف الأميركي البالغ الخمسين: «إن روحه الموسيقية وضحكته المعدية ستظلان محفورتين في ذاكرتنا جميعًا».

وأشار مصدر، طلب عدم ذكر اسمه في مكتب المدعي العام في بوغوتا، إن جثة العازف موجودة في فندق «كاسا ميدينا» الواقع في شرق العاصمة الكولومبية. وأضاف «في الوقت الحالي ليست لدينا معلومات أخرى».

وكان من المقرر أن تقام حفلة الجمعة ضمن مهرجان «إيستيريو بيكنيك» في بوغوتا لـ«فو فايترز» التي تُعتبر من أشهر فرق موسيقى الروك البديل على الساحة الأميركية، وتحقق نجاحًا كبيرًا وتحظى غالبًا باستحسان النقاد.

ونشر المهرجان بيان الفرقة على حساباته عبر الشبكات الاجتماعية قبل ساعات من الحفلة وأرفقه بإعلان عن أن «فو فايترز» لن تتمكن من إحياء الحفلة مساء الجمعة «بسبب حدث طبي خطير جدًا»، مشيرًا إلى أنها «ألغت بقية جولتها في أميركا الجنوبية».

وكان تايلور مع «فو فايترز» منذ العام 1997، وتولى العزف على الدرامز في بعض أبرز أغنياتهم، ومنها Learn to Fly وBest of You. وتولى سابقًا العزف على الآلة نفسها لحساب المغنية الكندية المستقلة ألانيس موريسيت.

 تايلور هوكينز
أسف عدد كبير من نجوم الموسيقى لوفاة هوكينز، ووصفه المغني البريطاني أوزي أوزبورن بأنه «شخص عظيم وموسيقي رائع» ، في حين اعتبر المغني بيلي أيدول أن خبر رحيله «مأساوي».

كذلك أشاد عازف الغيتار في فرقة «رايج أغينست ذي ماشين» توم موريلو بما كان يتمتع به هوكينز من «قوة روك لا يمكن إيقافها».

وكتبت فرقة الروك «نيكيلباك» على موقع تويتر «نعجز تمامًا عن تصديق نبأ وفاة تايلور هوكينز»، حسب «فرانس برس».

-تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»

واحتفلت فرقة «فو فايترز» بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها العام الفائت وأنتجت في الآونة الأخيرة «استوديو 666» وهو فيلم رعب في أجواء موسيقى الروك.

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة 95.5 KLOS في كاليفورنيا العام الفائت، أخبر ديف غرول قصة لقائه الأول مع هوكينز. وروى «قلت: حسنًا، أنت توأمي أو حيواني الروحي أو صديقي المفضل، ولم تكن مضت عشر ثوانٍ فحسب على تعارفنا!». وأضاف «بالطبع كنت رأيته يعزف على الدرامز وأدركت أنه عازف رائع».

وتابع قائلًا «عندما اتصلت به وقلت له اسمع، أنا أبحث عن عازف درامز، أجابني: أنت تعرف أنني الشخص الذي تسعى إليه. أعتقد أن الأمر كان يتعلق بعلاقتنا الشخصية أكثر مما بشيء موسيقي».

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