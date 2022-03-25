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إلتون جون يحتفل بعيد ميلاده 75 مع ألبوم جديد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 03:36 مساء
إلتون جون يحتفل بعيد ميلاده 75 مع ألبوم جديد
إلتون جون خلال حفلة في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية في 19 يناير 2022 (أ ف ب)
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يصدر نجم البوب البريطاني، إلتون جون، الجمعة ألبومًا بعنوان «Diamonds: The Ultimate Greatest Hits» على منصات البث التدفقي، وذلك تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده الخامس والسبعين.

وحصل المغني المولود في 25 مارس 1947 في الضواحي الشمالية الغربية للندن، واسمه الحقيقي ريجنالد دوايت، على وسام ملكي برتبة فارس من الملكة إليزابيث الثانية العام 1998 تقديرًا لمساهمته في الموسيقى والتزامه الاجتماعي خصوصًا في سبيل مكافحة الإيدز، وفق «فرانس برس».

السير إلتون جون
باع «السير إلتون جون» أكثر من 300 مليون أسطوانة في كل أنحاء العالم خلال مسيرته المهنية الممتدة منذ أكثر من خمسة عقود.

وقال إلتون جون صاحب الكثير من الأغنيات الضاربة بينها «Your Song» و«Crocodile Rock» و«Candle In The Wind»، «لست عادةً من نوع الأشخاص الذين ينظرون إلى الوراء أو يشعرون بالحنين، لكن الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين أمر مهم حقًا».

وأضاف المغني الذي قُدمت سيرة حياته في فيلم «Rocketman» سنة 2019 «أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني في الخامسة والسبعين وما زلت أحب ما أفعله كثيرًا، وما زلت نشيطًا جدًا في الموسيقى وأنا سعيد جدًا بتقديمها والاستماع إليها والتحدث عنها كل يوم».

وفيما لا تزال جولته الوداعية العالمية التي أطلق عليها اسم «Farewell Yellow Brick Road» مستمرة، قال إلتون جون إن «القشعريرة التي أشعر بها خلال تقديمي عروضًا مباشرة لا تزال مذهلة بالمقدار عينه كما كانت قبل 50 عامًا»، ولا يزال «ثمة الكثير لديّ لأوصله للجيل الجديد من المعجبين والفنانين».

-إلتون جون يلغي حفلتين في الولايات المتحدة لإصابته بـ«كوفيد»

ولا يزال إلتون جون يتصدر سباقات الأغنيات. فالعام الماضي، احتلت أغنيته «كولد هارت»، وهو عمل مشترك مع المغنية دوا ليبا، المرتبة الأولى في المملكة المتحدة، كذلك الأمر مع أغنية «ميري كريسماس» التي تعاون فيها مع إد شيران وصدرت في عيد الميلاد الماضي.

وبدأ النجم المعروف بأسلوبه الغريب في الملبس جولة وداعية العام 2018 كان مقررًا أن تشمل أكثر من 300 حفلة خلال ثلاث سنوات حول العالم، قبل أن تعطلها جائحة كوفيد-19.

في أكتوبر 2021، أجّل المغني الجولة مجددًا لثلاثة أشهر بسبب خضوعه لعملية جراحية في الورك.

وفي يناير، اضطر لإلغاء حفلتين موسيقيتين كان ينوي إحياءهما في دالاس جنوب الولايات المتحدة، بعدما ثبتت إصابته بكوفيد-19.

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