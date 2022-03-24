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الصحفي عبدالله أبوعذبة يوقع كتابه الثاني بقاعة المسرح البلدي في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الخميس 24 مارس 2022, 09:18 مساء
الصحفي عبدالله أبوعذبة يوقع كتابه الثاني بقاعة المسرح البلدي في سبها
حفل توقيع الكتاب الثاني للصحفي عبدالله أبوعذبة بالمسرح البلدي في سبها، الخميس 24 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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وقع الصحفي عبدالله أبوعذبة، كتابه الثاني الذي يحمل عنوان «على ضفاف ذاكرتي» خلال احتفالية أُقيمت، اليوم الخميس، بقاعة المسرح البلدي في سبها بحضور لفيف من المثقفين والإعلاميين إلى جانب المهتمين بالشأن الثقافي.

وقال الصحفي عبدالله أبوعذبة، لـ«بوابة الوسط»، إن الكتاب يحتوي على قرابة 100 صفحة وصدر عن «دار الجابر» ويحمل في طياته خواطر عدة خاصة عن سبها التي مرت بمرحلة صعبة جدًّا خلال الفترات الماضية، إضافة إلى قصص قصيرة ومقالات.

وأكد الكاتب المسرحي والمخرج علي حبيب لـ«بوابة الوسط» أن هذا الكتاب يعد إضافة للمكتبة الليبية ويؤكد استمرار الكتاب في الجنوب بتقديم إضافاتهم وإبداعهم الأدبي والعلمي والثقافي للمكتبة الوطنية رغم الظروف التي مرت بها البلاد.

- حفل توقيع «اعترافات مؤلمة» في بيت الثقافة بسبها

وأصدر الكاتب عبدالله أبوعذبة كتابه الأول تحت عنوان «اعترافات مؤلمة» في يوليو 2019 وقام الكاتب حينها بإهداء نسخة إلى مؤسسة «الوسط» الإعلامية تحمل توقيعه.

حفل توقيع الكتاب الثاني للصحفي عبدالله أبوعذبة بالمسرح البلدي في سبها، الخميس 24 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل توقيع الكتاب الثاني للصحفي عبدالله أبوعذبة بالمسرح البلدي في سبها، الخميس 24 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل توقيع الكتاب الثاني للصحفي عبدالله أبوعذبة بالمسرح البلدي في سبها، الخميس 24 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل توقيع الكتاب الثاني للصحفي عبدالله أبوعذبة بالمسرح البلدي في سبها، الخميس 24 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل توقيع الكتاب الثاني للصحفي عبدالله أبوعذبة بالمسرح البلدي في سبها، الخميس 24 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل توقيع الكتاب الثاني للصحفي عبدالله أبوعذبة بالمسرح البلدي في سبها، الخميس 24 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل توقيع الكتاب الثاني للصحفي عبدالله أبوعذبة بالمسرح البلدي في سبها، الخميس 24 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل توقيع الكتاب الثاني للصحفي عبدالله أبوعذبة بالمسرح البلدي في سبها، الخميس 24 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الصحفي عبدالله أبوعذبة يوقع كتابه الثاني بقاعة المسرح البلدي في سبها
الصحفي عبدالله أبوعذبة يوقع كتابه الثاني بقاعة المسرح البلدي في سبها
الصحفي عبدالله أبوعذبة يوقع كتابه الثاني بقاعة المسرح البلدي في سبها
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