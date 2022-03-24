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مكتب الثقافة بـ«سرت» ينظم ندوة حول أهمية الأرشيف والتوثيق

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 24 مارس 2022, 05:00 مساء
مكتب الثقافة بـ«سرت» ينظم ندوة حول أهمية الأرشيف والتوثيق
من الجلسة الحوارية بمكتب ثقافة سرت (الوسط)
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نظم مكتب الثقافة ببلدية سرت، الخميس، الجلسة الثلاثين للصالون الثقافي تحت عنوان «أهمية الأرشفة والتوثيق في المدينة».

وشارك في جلسة الصالون الثقافي، الدكتور حسن المدني كريم، وأدارها الدكتور محمد أبو شعالة، في حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة «سرت» وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الثقافي في سرت.

وتناول مقدم الجلسة، الدكتور حسن، عديد المحاور، منها أهمية الأرشيف في مدينة سرت، وكيف يمكن الاعتناء بالوثائق لتكون مصدرًا للذاكرة الوطنية، كما أكد ضرورة تشييد مبنى للأرشيف في المدينة.

وشهدت الجلسة عديد المداخلات القيمة من الأساتذة والمهتمين الحاضرين للجلسة، التي زادت في إثراء النقاش وعكست مدى أهمية موضوع الجلسة.

من الجلسة الحوارية بمكتب ثقافة سرت (الوسط)
من الجلسة الحوارية بمكتب ثقافة سرت (الوسط)
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