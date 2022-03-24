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المحامية إيريس كنوبلوك أول امرأة تتولى رئاسة مهرجان «كان»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 01:40 مساء
المحامية إيريس كنوبلوك أول امرأة تتولى رئاسة مهرجان «كان»
السعفة الذهبية على المسرح في كان جنوب فرنسا، 8 مايو 2018 (أ ف ب)
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انتخب مهرجان «كان السينمائي»، الأربعاء، المحامية ذات الشهرة الدولية والتي عملت طويلًا في مجال السينما إيريس كنوبلوك رئيسة له تخلف في يوليو المقبل الفرنسي بيار ليسكور (76 عامًا) الذي كان يتولى المنصب منذ 2014.

وأوضح بيان أن ولاية كنوبلوك التي ستصبح أول امرأة تترأس المهرجان، تمتد ثلاث سنوات، وتُجرى في ظلها تاليا دورات المهرجان في 2023 و2024 و2025، وفق «فرانس برس».

وانتخب مجلس الإدارة كنوبلوك بالاقتراع السري عملًا بالنظام الأساسي.

ونقل البيان عن الرئيسة الجديدة المنتخبة تأكيدها أنها ستكرّس كل طاقتها لتعزيز «تألق هذا الحدث العالمي الذي يشكّل محطة أساسية في الحفاظ على الحياة الثقافية في عالم يشعر بالحاجة الملحّة إليها أكثر من أي وقت مضى».

وأمضت كنوبلوك معظم مسيرتها المهنية في استوديوهات «وورنر» الأميركية، وتولت حتى الصيف الفائت إدارة أنشطتها الفرنسية ثم الأوروبية.

وأشار البيان إلى أن كنوبلوك درجت على حضور المهرجان ورافقت خلال دوراته السابقة عددًا من المخرجين والفنانين، بينهم كلينت إيستوود وودي آلن وستيفن سودربرغ وجورج ميلر.

وشاركت في يوليو الفائت، بتأسيس أداة I2PO المالية الهادفة إلى جمع الأموال وتنفيذ استثمارات في مجال الترفيه، وتولت رئاستها.

ودفعت هذه الأنشطة بعض ممثلي القطاع السينمائي الفرنسي الذين يشغلون مقاعد في مجلس إدارة المهرجان إلى جانب ممثلي السلطات العامة، إلى إبداء خشيتهم من احتمال تضارب المصالح، وانتقدوا في رسالة إلى الرئيس الحالي اطلعت عليها «فرانس برس» انعدام «الشفافية» في عملية اختيار الرئيسة الجديدة.

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