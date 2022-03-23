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أحمد السعدني ينضم إلى «الدولة الإسلامية» في «بطلوع الروح»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 05:00 مساء
أحمد السعدني ينضم إلى «الدولة الإسلامية» في «بطلوع الروح»
الفنان أحمد السعدني في مشهد بمسلسل «بطلوع الروح» (خاص لـ بوابة الوسط)
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كشف الفنان المصري أحمد السعدني تفاصيل شخصية «عمر» التي يجسدها خلال مسلسل «بطلوع الروح» المقرر عرضه في رمضان، ويقول «هو إنسان من أصول بسيطة وكان متفوقًا في دراسته، فحصل على منحة دراسية في الجامعة الأميركية، وكان غريبًا عن هذا المحيط، لكنه من الأساس شاب ملتزم، يُعجب بروح لكنه إعجاب من طرف واحد فقط منذ أيام الجامعة».

ويضيف أحمد في بيان لقنوات «إم بي سي» العارضة للمسلسل: «بعد ثورة 30 يونيو ومع طرد الإخوان، ينزح مع النازحين ليستقر به المطاف في الدولة الإسلامية، وهناك يتعرف المشاهد إلى تفاصيل غريبة، أعتقد أنها ستكون جديدة عليه».

ويشير السعدني إلى أن «اللقاء بين روح وعمر سيكون لقاء طال انتظاره، وسيتبع ظهور عمر في حياتها مجددًا أحداثًا كثيرة ومهمة، في مسلسل مليء بالمواجهات بين عدة أطراف»، لافتًا إلى أن «الشخصية تحمل مفاجآت كثيرة، يكتشفها المشاهد تباعًا خلال الحلقات».

وتروي الأحداث حكاية «روح»، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها «أكرم» بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات داعش. هناك تلتقي «روح» بنماذج مختلفة من الناس من بينهم «أم جهاد» زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، و«الدكتور نور» الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى. فهل تتحول «روح» رغمًا عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهروب والعودة إلى ديارها سالمة؟

«بطلوع الروح» من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عزب وديامان بوعبود وعادل كرم، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويعرض حصريًا على «إم بي سي مصر».

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