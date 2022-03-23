التونسية ليلى شندول تنتهي من تصوير «الجواهرجي»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت الفنانة والإعلامية التونسية ليلى شندول من تصوير مشاهدها في فيلم «الجواهرجي» والذي ستظهر فيه أمام النجمين محمد هنيدي ومنى زكي، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ومن المتوقع عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

الفيلم يدور في إطار كوميدي؛ حيث يجسد هنيدي دور جواهرجي وزوجته النجمة منى زكي، ويشارك في بطولته لبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول وتارا عماد، وفقا لبيان.

وتستعد ليلى لدخول عمل تونسي جديد يجمعها ومواطنتها الإعلامية حنان الشقراني، وذلك بعد نجاحها الأخير في مسلسل «وادي الجن».

من ناحية أخرى، قامت شندول بجولة إعلامية في تونس ظهرت فيها بعدة برامج هناك تحدثت من خلالها عن تواجدها في مصر وتجربتها كإعلامية سواء في قناة «دريم» أو تقديمها لحلقة من برنامج «نفسنة».

وأعربت ليلى عن امتنانها للإعلام المصري الذي احتضنها منذ أول برامجها «هن».