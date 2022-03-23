إلهام شاهين: أنا زعيمة داعش النسائية في «بطلوع الروح»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تفاصيل شخصيتها بمسلسل «بطلوع الروح» والمقرر عرضه في رمضان المقبل؛ إذ تجسد دور «أم جهاد» قائدة «لواء الخنساء» أي أنها زعيمة داعش النسائية، وتعتبر نفسها مقاتلة، وهي قوية الشخصية وعنيفة وتنقذ ما تقول.

وتستطرد إلهام في بيان لقنوات «إم بي سي» العارضة للمسلسل: «على صعيد شخصي، أشمئز من هذه الشخصية، فلا شيء يجمع بين إلهام وأم جهاد ولكنه دور معقد يحمل في سياق العمل رسائل أخلاقية وفكرية مهمة للمشاهد».

وأوضحت «أم جهاد ستتعاطف بداية مع روح كونها مصرية؛ إذ تعتقد أنها آتية بإرادتها للتطوع في داعش، لكنها ستكشف عن وجهها الحقيقي ما أن تعلم أن روح استُدرجت إلى هذا المكان، وأنه لم يكن خيارها الشخصي».

وترى الفنانة المصرية أن العمل يقدم رسالة مهمة، وتتوقع له أن يحدث جدلًا واسعًا، مشيرة «منذ قرأت الدور، لم أتمكن من النوم بصورة طبيعية من شدة القلق.. لأول مرة أشعر بالقلق إلى هذا الحد عندما أقرأ عملًا، ولعلها أغرب شخصية ألعبها في حياتي بعد أكثر من 100 فيلم وأكثر من 50 مسلسلًا».

وتؤكد إلهام على أن «العمل فنيًا، مصنوع على أعلى المستويات لجهة الكتابة والديكورات والممثلين، وستكون الفكرة مثيرة للجدل دون شك».

تروي الأحداث حكاية «روح»، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها «أكرم» بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات داعش. هناك تلتقي «روح» بنماذج مختلفة من الناس من بينهم «أم جهاد» زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، و«الدكتور نور» الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى. فهل تتحول «روح» رغمًا عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهروب والعودة إلى ديارها سالمة؟

«بطلوع الروح» من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عزب وديامان بوعبود وعادل كرم، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويعرض حصريًا على «إم بي سي مصر».