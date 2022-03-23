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بالفيديو: سميرة سعيد تطلق «إنتي الأولى» ضمن مبادرة «واحدة جديدة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 02:30 مساء
بالفيديو: سميرة سعيد تطلق «إنتي الأولى» ضمن مبادرة «واحدة جديدة»
الملصق الدعائي لأغنية سميرة سعيد «إنتي الأولى» (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرحت النجمة المغربية الكبيرة أحدث أغانيها بعنوان«إنتي الأولى» والتي تعتبر الأغنية الرسمية للموسم الثاني لمبادرة «واحدة جديدة» التي تقوم بها «فيكتوري لينك»، وذلك احتفالًا بالمرأه وتقديرًا لها، وهي من كلمات محمد القياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع أحمد عبدالسلام.

وأعربت النجمة الملقبة بـ«الديفا» عن سعادتها في إحياء المبادرة هذا العام من خلال تقديم أغنية «إنتي الأولى» وذلك إيمانًا منها بالمبادرة وبالتحديات التي تواجه المرأة في المجتمع، مؤكدة أنها في قمة سعادتها بتقديم هذا العمل الفني، وفقا لبيان.

وتتضمن المبادرة اختيار نماذج من السيدات من صاحبات القصص الملهمة، لتكريم السيدات الفائزات في احتفالية كبرى تضم العديد من الشخصيات العامة والمشاهير، وعرض القصص المقدمة منهن، وتقديم جوائز رمزية لهن، وذلك لتشجيع السيدات على مشاركة قصص نجاحهن.

كما تتضمن المبادرة هذا العام تشجيع السيدات اللاتي لهن أفكار لمشاريع جديدة وعرضها تحت اسم «حلم جديد».

وطرحت مبادرة «واحدة جديدة» السنة الماضية أغنية وفيديو كليب حمل العنوان نفسه، شاركت فيه روبي وماجد الكدواني، كما كرمت 10 من السيدات الملهمات بقصص نجاحهن وكفاحهن وشاركت في التكريم وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيڤين قباچ، والفنانتان ليلى علوي ويسرا والإعلامية منى الشاذلي.

وصرحت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «فيكتوري لينك»، أن هدف المبادرة هو التعرف إلى قصص النجاح المختلفة لسيدات في كافة المجالات وجميع فئات المجتمع، لتوصيل صوتهن ورسالتهن لاستلهام النجاح ونطمح أن تكون تلك القصص دافعًا لنجاح السيدات اللاتي يعشن ظروفًا مشابهة.

وأكدت أنه ليس بالضرورة أن يكون النجاح في مجال العمل فقط، ولكن أيضًا تربية الأبناء ورعايتهم ليكونوا أفرادًا مميزين يعد نجاحًا، وكذلك قصص كفاح الأمراض، كما أن هناك قصص نجاح لمواجهة ظروف شخصية ومجتمعية.

 

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