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القضاء الفرنسي يتهم ألمانيا - لبنانيا بالاتجار في الآثار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 01:10 مساء
القضاء الفرنسي يتهم ألمانيا - لبنانيا بالاتجار في الآثار
علماء آثار يفتحون ناووسا في الأقصر بمصر، 19 أكتوبر 2019 (أ ف ب)
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وجه القضاء الفرنسي في منتصف مارس الجاري اتهامات في قضية الاتجار بآثار منهوبة من دول في الشرقين الأوسط والأدنى تشهد اضطرابات سياسية وحروبًا إلى ألماني - لبناني يملك معرضًا للتحف، ووضعته قيد التوقيف الاحتياطي، وفق ما أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن تهم «الاحتيال ضمن عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة» وجهت إلى الرجل الذي كان مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف أوروبية، حسب «فرانس برس».

وأشارت جريدة «Le Canard enchaîné» التي نشرت، الثلاثاء، خبر تسليمه إلى فرنسا أن المشتبه به الأربعيني يملك معرضًا في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأوردت الجريدة الساخرة أن الهيئة المركزية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية تركّز في التحقيق الذي تتولاه على معرفة ظروف حصول متحف اللوفر في أبوظبي، من خلال صاحب المعرض الألماني - اللبناني، على خمس قطع أثرية أخرجت بشكل غير قانوني من مصر و«تبلغ قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات».

وسبق أن وُجهت التهم نفسها في 26 يونيو 2020 إلى الخبير فرنسي بآثار المتوسط كريستو كونيكي وإلى زوجه ريشار سمبير بعد انتهاء فترة حبسهما على ذمة التحقيق ثم تخليتهما مع مراقبة قضائية.

ويشتبه في أن المتهمين وهما من الشخصيات المحترمة في أوساط الآثار بالعاصمة الفرنسية قاما بـ«غسل» قطع أثرية منهوبة في دول عدة شهدت عدم استقرار سياسيًا منذ 2010 والربيع العربي خصوصا مصر، فضلًا عن ليبيا واليمن وسورية.

ناووس
وقالت مصادر مطلعة على الملف يومها إن هذا الاتجار شمل مئات القطع بقيمة عشرات ملايين اليوروهات.

كذلك أفرج وقتها عن ثلاثة مشتبه فيهم آخرين من دون أن توجه إليهم أي اتهامات حتى الآن.

وكونيكي خبير في آثار منطقة المتوسط وعضو في جمعية المصريات الفرنسية وسبق أن ورد اسمه مع اسم زوجه في قضية ناووس سرق من مصر في العام 2011.

ومر الناووس القديم عبر دبي إلى ألمانيا ومنها إلى باريس وقد باعه كونيكي إلى متحف «متروبوليتان» العام 2017 بسعر أربعة ملايين دولار.

وكان هذا الناووس القطعة الرئيسية في معرض للمتحف النيويوركي. وأعيد رسميا إلى مصر العام 2019 بعد تحقيق أثبت أنه نهب خلال الثورة على نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأثار إعلان فتح تحقيق أولي في يوليو 2018 ضجة بأوساط سوق الأعمال الفنية وتجار التحف في باريس التي تُعتبر أحد أهم المراكز العالمية في هذا القطاع.

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