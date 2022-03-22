مسرح سبها البلدي يستضيف احتفالية عيد الأم والطفل

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهد مسرح سبها البلدي، اليوم الثلاثاء، احتفالية عيد الأم والطفل التي نظمتها الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمركز الوطني لتنمية فنون الطفل بالمنطقة الجنوبية، بحضور ممثلين عن المجلس البلدي سبها وعدد من العائلات والأطفال.

وقالت ليلى الغول، من المركز الوطني لتنمية فنون الطفل لـ«بوابة الوسط»، إن الهدف من الاحتفالية هو جمع أطفال مدينة سبها بمختلف مكوناتهم الاجتماعية في مكان واحد من أجل إرساء المحبة وتعزيز الروابط الاجتماعية إلى جانب تنمية فنون الطفل وصقل مواهبهم الفنية بهذه المناسبة.

وأضافت المعلمة فتحية عبدالسلام، أن الحفل شهد عديد الفقرات الغنائية الراقصة التي تعبر عن محبة الأم والوطن والمعلم، وهي قيم لا بد من غرسها في نفوس الأطفال منذ الصغر حتى ينشؤوا على حب الأسرة والوطن.

احتفالية عيد الأم والطفل بمسرح سبها البلدي، الثلاثاء 22 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية عيد الأم والطفل بمسرح سبها البلدي، الثلاثاء 22 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

احتفالية عيد الأم والطفل بمسرح سبها البلدي، الثلاثاء 22 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)