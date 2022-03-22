Atwasat

مسرح سبها البلدي يستضيف احتفالية عيد الأم والطفل

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الثلاثاء 22 مارس 2022, 08:23 مساء
مسرح سبها البلدي يستضيف احتفالية عيد الأم والطفل
احتفالية عيد الأم والطفل بمسرح سبها البلدي، الثلاثاء 22 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
alwasat radio

شهد مسرح سبها البلدي، اليوم الثلاثاء، احتفالية عيد الأم والطفل التي نظمتها الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمركز الوطني لتنمية فنون الطفل بالمنطقة الجنوبية، بحضور ممثلين عن المجلس البلدي سبها وعدد من العائلات والأطفال.

وقالت ليلى الغول، من المركز الوطني لتنمية فنون الطفل لـ«بوابة الوسط»، إن الهدف من الاحتفالية هو جمع أطفال مدينة سبها بمختلف مكوناتهم الاجتماعية في مكان واحد من أجل إرساء المحبة وتعزيز الروابط الاجتماعية إلى جانب تنمية فنون الطفل وصقل مواهبهم الفنية بهذه المناسبة.

وأضافت المعلمة فتحية عبدالسلام، أن الحفل شهد عديد الفقرات الغنائية الراقصة التي تعبر عن محبة الأم والوطن والمعلم، وهي قيم لا بد من غرسها في نفوس الأطفال منذ الصغر حتى ينشؤوا على حب الأسرة والوطن.

احتفالية عيد الأم والطفل بمسرح سبها البلدي، الثلاثاء 22 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
احتفالية عيد الأم والطفل بمسرح سبها البلدي، الثلاثاء 22 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
احتفالية عيد الأم والطفل بمسرح سبها البلدي، الثلاثاء 22 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
احتفالية عيد الأم والطفل بمسرح سبها البلدي، الثلاثاء 22 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
احتفالية عيد الأم والطفل بمسرح سبها البلدي، الثلاثاء 22 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
احتفالية عيد الأم والطفل بمسرح سبها البلدي، الثلاثاء 22 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف الحرب

فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف ...
منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين

منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين
وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن التقاعد

وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن ...
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي

بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي
اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج

اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم

تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)

الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبدالسيد آدم: «هذا هو» كوميديا ساخرة في 15 حلقة
عبدالسيد آدم: «هذا هو» كوميديا ساخرة في 15 حلقة
مكانة السينما الإسبانية تكبر عالميا
مكانة السينما الإسبانية تكبر عالميا
ممثلة روسية شهيرة تعارض غزو أوكرانيا غادرت بلدها إلى لاتفيا
ممثلة روسية شهيرة تعارض غزو أوكرانيا غادرت بلدها إلى لاتفيا
لوحة لوارهول تمثل وجه مارلين مونرو قد تحقق رقما قياسيا
لوحة لوارهول تمثل وجه مارلين مونرو قد تحقق رقما قياسيا
عرض «كباتن الزعتري» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان
عرض «كباتن الزعتري» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس...
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
المزيد
مسرح سبها البلدي يستضيف احتفالية عيد الأم والطفل
مسرح سبها البلدي يستضيف احتفالية عيد الأم والطفل...
«خبز» الليبي محمد النعاس ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
«خبز» الليبي محمد النعاس ضمن القائمة القصيرة للجائزة ......
عرض الفيلم السعودي «رولم» بمهرجان «سكة للفنون والتصميم»
عرض الفيلم السعودي «رولم» بمهرجان «سكة للفنون والتصميم»...
عرض «كباتن الزعتري» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان
عرض «كباتن الزعتري» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم ......
لوحة لوارهول تمثل وجه مارلين مونرو قد تحقق رقما قياسيا
لوحة لوارهول تمثل وجه مارلين مونرو قد تحقق رقما قياسيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط