عبدالسيد آدم: «هذا هو» كوميديا ساخرة في 15 حلقة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

انتهى أخيرًا الفنان الليبي عبدالسيد آدم من تصوير مسلسل «السيرة العامرية» في تونس، فيما يحضر للبدء في تصوير منوعة «هذا هو».

وقال آدم في حديث إلى «بوابة الوسط»، الإثنين: «انتهيت من تصوير شخصيتي في مسلسل (السيرة العامرية)، وهي من تأليف وإخراج نزار الحراري، وبمشاركة عدد كبير من النجوم الليبيين وتونس ومصر، من بينهم الفنان كمال التواتي وأحمد الحفيان ومنصف العجنجي من تونس والفنانة عايدة غنيم من مصر والفنانة عمارة المليتي من الجزائر».

وأضاف آدم: «أما عن منوعة (هذا هو) فهي من تأليفي والإخراج لأول مرة لإسلام عبدالسيد آدم ومشاركة عدد من الفنانين منهم ناجي عبداللطيف، عبدالسلام شليمبوا، ناصر الأوجلي، عوض مجيد، سالم عيسى، أحمد ابريغيث، حافظ افليفلة، عبدالسلام الهتش، علاء الأوجلي، محمد سالم الفيتوري».

- بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية

وأشار الفنان الليبي إلى أن المونتاج وتصحيح الألوان والخدع من تقنية آدم عبدالسيد آدم.

وتقع منوعة «هذا هو» في 15 حلقة، وهي كوميدي ساخر من الواقع السياسي وبطريقة تبتعد عن الكوميديا اللفضية وتأتي في حلقات منفصلة.

