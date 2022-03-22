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«آي واي واي» يعري الديمقراطية في معرض جديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 10:10 صباحا
«آي واي واي» يعري الديمقراطية في معرض جديد
الفنان الصيني المنشق آي واي واي يكشف عن المعرض الاستعادي المخصص لأعماله في فيينا في 16 مارس 2022 (أ ف ب)
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أقام الفنان الصيني المنشق، آي واي واي، الموجود في فيينا، معرضا طموحا عن أعماله، يؤكد من خلاله أن الغزو الروسي لأوكرانيا يسلط الضوء على «الأسس المهتزة» للديمقراطية.

وقال آي واي واي للصحفيين خلال الكشف عن معرضه الذي انطلق، الأربعاء، في متحف ألبرتينا مودرن في العاصمة النمسوية بعنوان «بحثا عن الإنسانية»، «نشعر فجأة بأن الأسس التي تقوم عليها الحريات تتزعزع».

وأعرب الفنان (64 عاما) عن مخاوفه على «حياتنا التي تبدو في الظاهر سلمية منذ الحرب العالمية الثانية»، مستنكرا الهجوم الروسي الذي يعتبره «غير مقبول»، ومبديا قلقه من الانقسامات المتكاثرة في العالم.

وقال الفنان المنشق، الذي يحمل أهمية رمزية كبيرة في أوساط الحركة الاحتجاجية الصينية، إن «أسلوب الحرب النفسية الباردة لن ينجح».

آي واي واي
أشار آي واي واي إلى أن هذا المعرض الاستعادي، في النمسا، هو الأكثر اكتمالا في مسيرته حتى اليوم. ويتتبع الحدث الذي يستمر حتى 4 سبتمبر، تطور نشاطه السياسي على مدى عقود.

وتُقدم في المعرض أعمال عدة عن الفارين من الحروب والاضطهادات. ويمكن رؤية سترات نجاة تم جمعها من شواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية، أحد أهم نقاط دخول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، مرتبة حول كرة بلورية عملاقة في منشأُة على شكل نبتة لوتس.

وتعكس هذه القطعة أيضا الطابع الضخم لكثير من الأعمال المعروضة والتي استُخدمت فيها أكثر من 50 طنا من المواد المختلفة.

كذلك فإن ما يسميه الفنان التشكيلي المعروف بمواقفه الملتزمة، بـ«أزمة حقوق الإنسان وحرية التعبير» الحالية، يتجسد في نسخة بالحجم الطبيعي من الزنزانة التي اعتُقل وخضع للاستجواب فيها إثر توقيفه العام 2011 من الشرطة الصينية.

-أعمال غير مسبوقة بمعرض آي واي واي

وبجانب هذه المنشأة مجموعة أعمال ديوراما تجسد مشاهد من استجوابه بما يشبه دمى من عالم الديستوبيا.

وفي موضوع حجز الحرية نفسه، يمكن أيضا رؤية جهاز الركض الذي استخدمه صديقه جوليان أسانج أثناء لجوئه إلى السفارة الإكوادورية في لندن.

وفي عمل ذي تأثير عاطفي قوي، وُضعت منشأة ضخمة تستخدم قطع حديد ملتوية جُمعت من مدرسة دُمرت خلال الزلزال الذي ضرب منطقة سيتشوان الصينية العام 2008 وأودى بحياة أكثر من 80 ألف شخص.

ويوجه آي واي واي من خلال هذا العمل تحية إلى آلاف الأطفال الذين سقطوا ضحايا للمنشآت السكنية غير المستوفية شروط السلامة المنتشرة في الصين بسبب تفشي الفساد.

كما أن للفكاهة أو روح التمرد مكانا في المعرض، وهو ما تظهره على سبيل المثال سلسلة صور شهيرة يرفع فيها الفنان إصبعه الأوسط نحو مواقع بينها بوابة الاحتفالات في ساحة تيانانمن في بكين، مع إرفاقها بكلمة نابية منارة بأضواء النيون.

كذلك استعان آي واي واي في هذا المعرض بقطع التركيب (ليغو) لصنع أعمال فنية يوجه من خلالها رسائل سياسية رافضة للقمع.

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