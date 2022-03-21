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«ذي باتمان» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 05:01 مساء
«ذي باتمان» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثالث
الممثل البريطاني روبرت باتينسون في نيويورك، 1 مارس 2022 (أ ف ب)
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بقي فيلم «ذي باتمان»، الجزء الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، في صدارة شباك تذاكر صالات أميركا الشمالية أسبوعًا ثالثًا على التوالي، على ما بينت تقديرات أولية نشرتها شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة «وورنر براذرز» ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه، مداخيل بلغت 36.8 مليون دولار، من الجمعة إلى الأحد، في الولايات المتحدة، مما رفع إجمالي إيراداته في السوق الأميركية إلى أكثر من 300 مليون منذ بدء عرضه، وفق «فرانس برس».

ويسجل الفيلم الذي تولى إخراجه مات ريفز وقدرت تكلفة إنتاجه بنحو 200 مليون دولار نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم أيضًا، إذ وصلت إيراداته إلى 598 مليون دولار.

وقفز إلى المركز الثاني، على نحو غير متوقع، فيلم الرسوم المتحركة «جوجوتسو كايسن 0» فور بدء عروضه. ويتناول هذا الفيلم الذي أنتجته شركة «كرانتشيرول/فونيمشن» (المملوكة بنسبة 95 في المئة لشركة «سوني بيكتشرز») صراع شاب مع الأرواح الشريرة.

وتمكن هذا الفيلم الذي حقق نجاحًا شعبيًّا كبيرًا جدًّا في اليابان من أن يحصد 17.7 مليون دولار خلال ثلاثة أيام بدور السينما في أميركا الشمالية، وهو ما اعتبره ديفيد غروش من مؤسسة «فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش» للأبحاث «انطلاقة ضخمة» لفيلم رسوم متحركة.

وتراجع إلى المركز الثالث فيلم المغامرات «أنشارتد» المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها «سوني»، إذ أن الشريط الذي يؤدي فيه توم هولاند دور صائد كنوز جمع في الأسبوع الخامس لعروضه ثمانية ملايين دولار، مما رفع إجمالي إيراداته إلى 125.9 مليونا.

وتمكن فيلم آخر من انتزاع أحد مراكز صدارة شباك التذاكر مباشرة بعد بدء عروضه، إذ حلّ فيلم الرعب «إكس» (X) رابعا بإيرادات بلغت 4.4 مليون دولار. ورأى ديفيد غروس أن هذا المبلغ قد يكون ضئيلا لكنّ «فيلم رعب ليس مكلفا». وتوقع أن يتمكن «إكس» الذي حظي بإشادات نقدية من أن «يحقق بعض الأرباح القليلة».

واحتل المرتبة الخامسة فيلم «دوغ» الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم في الجيش (يتولى دوره تشانينغ تايتم)، يرافق الكلب لولو الذي أصيب خلال خدمته مع الجيش في أفغانستان، إلى جنازة صاحبه السابق. وحصد الفيلم 4.1 مليون دولار بين الجمعة والأحد.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي الشمالي:
6- «سبايدر-مان: نو واي هوم» (3.2 مليون دولار)

7- «ديث أون ذي نايل» (1.7 مليون دولار)

8- «ذي آوتفيت» (1.5 مليون دولار)

9- «ذي كشمير فايلز» (1.5 مليون دولار)

10- «سينغ 2» (1.5 مليون دولار).

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