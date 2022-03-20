Atwasat

راقصو باليه مشهورون يجتمعون في لندن من أجل أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 04:15 مساء
راقصو باليه مشهورون يجتمعون في لندن من أجل أوكرانيا
الراقص والمنتج إيفان بوتروف، يسار، وأحد الراقصين، يمين، خلال أحد التدريبات في لندن، 22 نوفمبر 2017 (أ ف ب)
alwasat radio

اجتمع راقصو باليه مشهورون من روسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكوبا وفرنسا واليابان، السبت، بلندن في حفل يهدف إلى جمع تبرعات لأوكرانيا وتوجيه رسالة سلام.

وقال المشارك في تنظيم الحفل الذي سيُقام بمسرح كوليسيوم في العاصمة البريطانية، الأوكراني إيفان بوتروف، لوكالة «فرانس برس»، «نحن كفنانين نتمتع بمواهب، علينا الاستعانة بها للتعبير عن أفكار نؤمن بها».

ويضيف بوتروف، الذي كان راقصًا رئيسيًّا في فرقة «رويال باليه» المرموقة في لندن بين العامين 2002 و2010، أن «الفن يملك صوتًا وهو أيضًا الصوت الذي نستخدمه».

وتدرب بوتروف، وكذلك راقصة الباليه الرومانية ألينا كوجوكارو في كييف، وقررا حشد راقصي الباليه للمشاركة في هذا «النداء الإنساني» بمواجهة الغزو الروسي.

وتمكنوا من جمع فريق يضم راقصين مميزين بهدف «جمع تبرعات من شأنها إنقاذ أرواح»، بحسب قول بوتروف.

وليست الرسالة موجهة للغرب وأوكرانيا فقط، بل لروسيا كذلك. واعتبر بوتروف أن «بعض الروس سيسمعوننا وسيرفعون الصوت.. لأن ما يحدث فظيع».

وأحيا الحفل المرتقب كل من الروسية ناتاليا أوسيبوفا، والأرجنتينية ماريانيلا نونيز، واليابانية فومي كانيكو وجميعن من فرقة «رويال باليه»، بالإضافة إلى الفرنسي ماتيو غانيو من أوبرا باريس، والأوكرانية كاتيا خانيوكوفا والإسباني أيتور أريتا والأميركية إيما هاوز من فرقة الباليه الوطنية الإنجليزية.

وعقَدت على الحفل آمال في جمع أكثر من مئة ألف جنيه استرليني (130 ألف دولار) لمنحها للجنة الطوارئ في حالات الكوارث الخيرية بالمملكة المتحدة التي تضم الصليب الأحمر البريطاني وتساعد ضحايا الحرب.

- تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»

- «نتفليكس» تعيد بث مسلسل الرئيس الأوكراني

وقال بوتروف، متسائلًا: «هل اللجوء إلى الفن لائق في ظروف مروعة كهذه؟ بالتأكيد نعم لأنه يعطي أملًا ويمنح الأشخاص إلهامًا».

رقصات رمزية
وافتتح الحفل بالنشيد الوطني الأوكراني، فيما اختتم بـ«ذي ترايونف أوف لوف» من باليه «ريموندا». أما الموسيقى فتابعة للروسي ألكسندر غلازونوف.

وتخلل الحفل 13 رقصة تنطوي على رموز كـ«نو مانز لاند» لليام سكارليت، و«لاكريموسا» لغايولا باندي و«أشز» لجيسون كيتلبرغر.

وحضرت مقطوعات المؤلفين الموسيقيين الروسيين تشايكوفسكي ورخمانينوف في الرقصات.

ويرى بوتروف أن «الثقافة الروسية لا علاقة لها (بالرئيس فلاديمير) بوتين، كما أن بوتين نفسه لا شأن له بالثقافة الروسية».

ورفضت أوسيبوفا، وهي واحدة من أشهر الراقصات الروسيات في العالم، الإدلاء بأي مقابلة.

ويؤكد بوتروف أن وجود أوسيبوفا في الحفل «يدل على أن روسيا لا تعني العدوانية».

وأدى الكوبي خافيير توريس من فرقة «نورذرن باليه» عرض الباليه «ذي ديث أوف إيه سوان» (موت البجعة) لكامي سان سانس. ويوضح توريس أن موضوع العرض يمثل شخصًا مصابًا بشلل نصفي فقد أحد أطرافه، في عمل يرمز إلى «كفاح المرء لاستعادة ما فقده».

ويقول إن «الرقصة تشير إلى المحاربة حتى النهاية، وبهذه الطريقة أرغب في تقديمها»، في ظل التفكير بـ«أشخاص يحاولون مقاومة ما يحدث لهم»، كالأوكرانيين المتخبطين في الحرب أو الكوبيين الذين عانوا لعقود من العقوبات الأميركية، أو حتى الروس في عهد الاتحاد السوفياتي. ويضيف: «أعاني هذا الألم، وأواجه المعاناة التي يشعر بها كل كوبي يعيش خارج بلاده، لأننا نعرف المعاناة هناك».

ويوضح أنه لم يدمج من قبل السياسة بالفن، لكن الحفل يمثل «واجبًا إنسانيًّا عليه كراقص ومدافع عن حقوق الإنسان، كونه بالدرجة الأولى إنسانًا ثم لأنه فنان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
دراجو المدينة أبطال سباق طرابلس السادس

دراجو المدينة أبطال سباق طرابلس السادس
«أرامكو» السعودية تعلن 124% زيادة في أرباحها خلال 2021

«أرامكو» السعودية تعلن 124% زيادة في أرباحها خلال 2021
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير

الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير
«فرانس برس»: دور غير مسبوق للعملات الرقمية المشفرة في النزاع الدائر بأوكرانيا

«فرانس برس»: دور غير مسبوق للعملات الرقمية المشفرة في النزاع الدائر بأوكرانيا
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
الاتحاد وليوباردس يصلان إلى بنغازي قبل مواجهة «الكونفدرالية»

الاتحاد وليوباردس يصلان إلى بنغازي قبل مواجهة «الكونفدرالية»
أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا

أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917

موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟

لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون ...
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس

بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسلسل عن يهود تركيا يثير ضجة شعبية
مسلسل عن يهود تركيا يثير ضجة شعبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
الفكاهي بيت ديفيدسون لن يذهب إلى الفضاء
الفكاهي بيت ديفيدسون لن يذهب إلى الفضاء
برازيلي يفور بجائزة أفضل ألبوم بـ«أنغوليم للشرائط المصورة»
برازيلي يفور بجائزة أفضل ألبوم بـ«أنغوليم للشرائط المصورة»
انطلاق جولة «كولدبلاي» الموسيقية الصديقة للبيئة
انطلاق جولة «كولدبلاي» الموسيقية الصديقة للبيئة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس...
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
المزيد
وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع المرض
وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع المرض...
راقصو باليه مشهورون يجتمعون في لندن من أجل أوكرانيا
راقصو باليه مشهورون يجتمعون في لندن من أجل أوكرانيا...
عبد الفتاح الجريني: عالم الـ«NFT» يحافظ على حقوق الموسيقيين
عبد الفتاح الجريني: عالم الـ«NFT» يحافظ على حقوق الموسيقيين...
انطلاق جولة «كولدبلاي» الموسيقية الصديقة للبيئة
انطلاق جولة «كولدبلاي» الموسيقية الصديقة للبيئة...
برازيلي يفور بجائزة أفضل ألبوم بـ«أنغوليم للشرائط المصورة»
برازيلي يفور بجائزة أفضل ألبوم بـ«أنغوليم للشرائط المصورة»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط