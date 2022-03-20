راقصو باليه مشهورون يجتمعون في لندن من أجل أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع راقصو باليه مشهورون من روسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكوبا وفرنسا واليابان، السبت، بلندن في حفل يهدف إلى جمع تبرعات لأوكرانيا وتوجيه رسالة سلام.

وقال المشارك في تنظيم الحفل الذي سيُقام بمسرح كوليسيوم في العاصمة البريطانية، الأوكراني إيفان بوتروف، لوكالة «فرانس برس»، «نحن كفنانين نتمتع بمواهب، علينا الاستعانة بها للتعبير عن أفكار نؤمن بها».

ويضيف بوتروف، الذي كان راقصًا رئيسيًّا في فرقة «رويال باليه» المرموقة في لندن بين العامين 2002 و2010، أن «الفن يملك صوتًا وهو أيضًا الصوت الذي نستخدمه».

وتدرب بوتروف، وكذلك راقصة الباليه الرومانية ألينا كوجوكارو في كييف، وقررا حشد راقصي الباليه للمشاركة في هذا «النداء الإنساني» بمواجهة الغزو الروسي.

وتمكنوا من جمع فريق يضم راقصين مميزين بهدف «جمع تبرعات من شأنها إنقاذ أرواح»، بحسب قول بوتروف.

وليست الرسالة موجهة للغرب وأوكرانيا فقط، بل لروسيا كذلك. واعتبر بوتروف أن «بعض الروس سيسمعوننا وسيرفعون الصوت.. لأن ما يحدث فظيع».

وأحيا الحفل المرتقب كل من الروسية ناتاليا أوسيبوفا، والأرجنتينية ماريانيلا نونيز، واليابانية فومي كانيكو وجميعن من فرقة «رويال باليه»، بالإضافة إلى الفرنسي ماتيو غانيو من أوبرا باريس، والأوكرانية كاتيا خانيوكوفا والإسباني أيتور أريتا والأميركية إيما هاوز من فرقة الباليه الوطنية الإنجليزية.

وعقَدت على الحفل آمال في جمع أكثر من مئة ألف جنيه استرليني (130 ألف دولار) لمنحها للجنة الطوارئ في حالات الكوارث الخيرية بالمملكة المتحدة التي تضم الصليب الأحمر البريطاني وتساعد ضحايا الحرب.

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وقال بوتروف، متسائلًا: «هل اللجوء إلى الفن لائق في ظروف مروعة كهذه؟ بالتأكيد نعم لأنه يعطي أملًا ويمنح الأشخاص إلهامًا».

رقصات رمزية

وافتتح الحفل بالنشيد الوطني الأوكراني، فيما اختتم بـ«ذي ترايونف أوف لوف» من باليه «ريموندا». أما الموسيقى فتابعة للروسي ألكسندر غلازونوف.

وتخلل الحفل 13 رقصة تنطوي على رموز كـ«نو مانز لاند» لليام سكارليت، و«لاكريموسا» لغايولا باندي و«أشز» لجيسون كيتلبرغر.

وحضرت مقطوعات المؤلفين الموسيقيين الروسيين تشايكوفسكي ورخمانينوف في الرقصات.

ويرى بوتروف أن «الثقافة الروسية لا علاقة لها (بالرئيس فلاديمير) بوتين، كما أن بوتين نفسه لا شأن له بالثقافة الروسية».

ورفضت أوسيبوفا، وهي واحدة من أشهر الراقصات الروسيات في العالم، الإدلاء بأي مقابلة.

ويؤكد بوتروف أن وجود أوسيبوفا في الحفل «يدل على أن روسيا لا تعني العدوانية».

وأدى الكوبي خافيير توريس من فرقة «نورذرن باليه» عرض الباليه «ذي ديث أوف إيه سوان» (موت البجعة) لكامي سان سانس. ويوضح توريس أن موضوع العرض يمثل شخصًا مصابًا بشلل نصفي فقد أحد أطرافه، في عمل يرمز إلى «كفاح المرء لاستعادة ما فقده».

ويقول إن «الرقصة تشير إلى المحاربة حتى النهاية، وبهذه الطريقة أرغب في تقديمها»، في ظل التفكير بـ«أشخاص يحاولون مقاومة ما يحدث لهم»، كالأوكرانيين المتخبطين في الحرب أو الكوبيين الذين عانوا لعقود من العقوبات الأميركية، أو حتى الروس في عهد الاتحاد السوفياتي. ويضيف: «أعاني هذا الألم، وأواجه المعاناة التي يشعر بها كل كوبي يعيش خارج بلاده، لأننا نعرف المعاناة هناك».

ويوضح أنه لم يدمج من قبل السياسة بالفن، لكن الحفل يمثل «واجبًا إنسانيًّا عليه كراقص ومدافع عن حقوق الإنسان، كونه بالدرجة الأولى إنسانًا ثم لأنه فنان».