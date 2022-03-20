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عبد الفتاح الجريني: عالم الـ«NFT» يحافظ على حقوق الموسيقيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 03:24 مساء
عبد الفتاح الجريني: عالم الـ«NFT» يحافظ على حقوق الموسيقيين
عبدالفتاح الجريني خلال معرض الرموز الرقمية في البحرين (خاص لـ بوابة الوسط)
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حضر المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني جلسة حوارية في البحرين، أُقيمت في المعرض الأول للرموز الرقمية مع عدد من الخبراء والمتخصصين، منهم شريفة البرعمية المتخصصة في عالم التقنية والاستثمار، الفنانة التشكيلية لينا الأيوبي، ورئيس مجلس إدارة «دار الفن» عبدالرحمن المقلة، وذلك لمناسبة انضمام الجريني إلى العالم الرقمي «NFT»، الذي سبقه إليه عدد من النجوم والمشاهير حول العالم، منهم المطرب الأميركي الشهير سنوب دوغ والبرازيلي نيمار، لاعب «باريس سان جيرمان» الفرنسي.

وخلال الجلسة تحدث الجريني عن الاستفادة العائدة على الفنانين من وجودهم في عالم «NFT»، وأوضح أن مشكلة الفنانين والعاملين في الوسط الموسيقي بشكل عام هي عدم قدرتهم على حصولهم على حق الأداء العلني بشكل كامل مثل الفنانين في أوروبا وأميركا، ولكن وجودهم في هذا العالم يضمن لهم تلك الحقوق، وفقًا لبيان.

وأوضح أنه من خلال هذا العالم الرقمي عندما يتم طرح أي منتج ويتم تداوله وشراؤه من قبل الآخرين فإن صاحب المنتج يصل له حق الأداء بشكل أوتوماتيكي دون الحاجة للبحث عن أشخاص أو جهات تحضر له هذا الحق.

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وأضاف أنه في وقت «كورونا» كانت أحوال الموسيقيين في الشرق الأوسط سيئة بسبب توقف العمل، ولم يكن لهم أي دخل من أي عمل، في حين أن الموسيقيين في أوروبا وأميركا كانت لهم دخول مستمرة بسبب أن الجمهور كان يستمع في تلك الأوقات للأغاني والأعمال الموسيقية وهو ما كان يوفر للموسيقيين دخلًا مستمرًّا بسبب تحصيل حق الأداء العلني لهم من استخدام أعمالهم السابقة كل يوم.

وأكد أن الأمر مفيد أيضًا للفنانين الشباب الذين يبدؤون خطواتهم الأولى في عالم الموسيقى، حيث يمكِّنهم هذا العالم من تطوير أنفسهم وخلق فرص للتعاون مع فنانين من خارج المنطقة وتقديم أعمال مختلفة للجمهور، بشرط أن تكون لديهم الموهبة.

التوجه الرقمي العالمي
وقال عبدالرحمن المقلة إن المعرض يوفر منصة مواتية للفنانين ولأصحاب المعارض الفنية والشركات ولرواد الأعمال الشباب على البلوكتشين والمستثمرين، للتعرف عن كثب على تطبيقات تقنية «إن إف تي» في إنتاج وتداول الأعمال الفنية، وكيف أصبح هذا مجالًا خصبًا يجمع بين التكنولوجيا والفن والثقافة والاقتصاد، وإبراز الأهمية الثقافية للأعمال الفنية الرقمية، وإمكاناتها المتعددة كرأس مال فكري، وثقافي واستثماري.

وكانت مؤسسة «راشد بن خليفة» للفنون، وبالتعاون مع «دار الفن»؛ أعلنت في بداية العام إطلاقًا أول لهذا المعرض الذي يتناول استخدام تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال «إن إف تي» للتداول بالأعمال الفنية، وبما يؤهل البحرين لاحتضان وقيادة هذا التوجه الرقمي العالمي الجديد في الإنتاج الفني والثقافي بشكل عام.

ويشارك في هذا المعرض فنانون من البحرين والمنطقة والعالم، وستُقدَّم مجموعة من الأعمال الإبداعية التي تحمل تواقيع فنانين مثل لينا الأيوبي وعدنان الأحمد وغيرهما، حيث سيعرضون خطوة بخطوة عملية الدخول في عالم «إن إف تي»، ويتضمن المعرض كذلك ورش عمل تحت إشراف خبراء في المجال وجلسات تعليمية للفنانين والهواة، وشروحات تفصيلية حول عملية تبادل الأعمال الفنية الرقمية، وعمليات التحميل والبيع المباشر. مما يرفع من مساهمة صناعة الفن والثقافة في الاقتصاد.

عبدالفتاح الجريني خلال معرض الرموز الرقمية في البحرين (خاص لـ بوابة الوسط)
عبدالفتاح الجريني خلال معرض الرموز الرقمية في البحرين (خاص لـ بوابة الوسط)
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