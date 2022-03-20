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برازيلي يفور بجائزة أفضل ألبوم بـ«أنغوليم للشرائط المصورة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 01:44 مساء
برازيلي يفور بجائزة أفضل ألبوم بـ«أنغوليم للشرائط المصورة»
البرازيلي مارسيلو كوينتانيلا حاملا جائزة «أنغوليم الفرنسي للشرائط المصوّرة»، 19 مارس 2022 (أ ف ب)
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فاز البرازيلي مارسيلو كوينتانيلا، السبت، بجائزة أفضل ألبوم في مهرجان «أنغوليم الفرنسي» للشرائط المصوّرة عن عمله «اسمعي مارسيا الجميلة».

وتتناول هذه الرواية المصورة التي صدرت في سبتمبر الفائت، قصة امرأة تعيش بأحد أحياء الفافيلا الفقيرة في ضواحي ريو دي جانيرو، تقع ابنتها فريسة عنف العصابات، وفق «فرانس برس».

وانتقل مارسيلو كوينتانيلا، وهو نجل لاعب كرة قدم محترف، إلى مدينة برشلونة الإسبانية، قبل 20 عامًا، مغادرًا البرازيل التي وُلد فيها العام 1971. وسبق أن نال العام 2016 جائزة أفضل شريط مصور بوليسي في مهرجان «أنغوليم» عن «تونغستين».

وفازت الكندية جولي دوسيه، الأربعاء، بالجائزة الكبرى للمهرجان وباتت بذلك المرأة الرابعة فحسب التي يُدرج اسمها في قائمة جوائز المهرجان، وأوّل كندية تفوز بالجائزة الكبرى.

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