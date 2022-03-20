الفكاهي بيت ديفيدسون لن يذهب إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «بلو أوريجن» للصناعات الفضائية أن الفكاهي الأميركي بيت ديفيدسون، الذي يتصدر عناوين أخبار صحافة المشاهير منذ كشف علاقته مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لن يذهب كما كان مقررًا سابقًا إلى الفضاء الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة في بيان، الخميس، إن نجم برنامج «ساترداي نايت لايف» البالغ 28 عامًا «لم يعد جاهزًا للانضمام إلى طاقم رحلة (إن إس - 20) للمشاركة في هذه المهمة»، وفق «فرانس برس».

ولم توضح الشركة المملوكة لجيف بيزوس التي دعت ديفيدسون للمشاركة في المهمة، أسباب انسحابه من هذه الرحلة المقرر إجراؤها أساسًا في 23 مارس، التي تستمر 11 دقيقة على متن صاروخ من المقرر انطلاقه من غرب ولاية تكساس الأميركية.

وتضم الرحلة خمسة ركاب آخرين بينهم خصوصًا رجال أعمال، ممّن دفعوا ثمن مقاعدهم على الرحلة بسعر لم يُكشف عنه.

وأرجئت الرحلة إلى 29 مارس. وأعلنت «بلو أوريجن» عزمها الكشف قريبًا عن اسم راكب سادس ضمن طاقم الرحلة.

وكان جيف بيزوس شارك بنفسه في أول رحلة على صاروخ «نيو شيبرد». ومذاك، نقلت هذه المركبة خصوصًا الممثل وليام شاتنر المعروف بدور الكابتن كيرك في سلسلة «ستار تريك»، وأيضًا لورا شيبرد تشرشلي ابنة آلان شيبرد أول أميركي ذهب إلى الفضاء.