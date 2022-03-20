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مسلسل عن يهود تركيا يثير ضجة شعبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 10:21 صباحا
مسلسل عن يهود تركيا يثير ضجة شعبية
الموسيقي عزت بنا مستشار مسلسل «ذي كلوب» في اسطنبول في 8 مارس 2022 (أف ب)
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تدور أحداث مسلسل «ذي كلوب» في أوساط اليهود في تركيا، متحديًا المحظورات ومستقطبًا الجمهور للتعرف على مجتمع جرى تجاهله لفترة طويلة.

ولقيت المسلسلات التلفزيونية التركية، التي غالبًا ما تروج لقصص تحظى برضا حكومي، نجاحًا عالميًا جعل من البلاد قوة كبرى على الشاشات الصغيرة في العالم، وفق «فرانس برس».

لكن مسلسل «ذي كلوب» الذي يعرض على «نتفليكس» وتدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي هو الأول من نوعه، لأسباب ليس أقلها أن بعض الحوارات التي يتضمنها هي باللادينو، لغة يهود اسطنبول المستمدة من الإسبانية في العصور الوسطى.

وبعدما عاشت الأقليات في الماضي مراحل ازدهار في العاصمة المتعددة الثقافات للإمبراطورية العثمانية، عانى يهود اسطنبول مذاك من الاضطهاد والتمييز.

وآثر اليهود التكتم حول هويتهم لحماية أنفسهم، متمسكين بالعادة اليهودية التركية المعروفة بـ«كاياديس» بلغة اللادينو، ومعناها «الصمت».

لكن مسلسل «ذي كلوب» الذي تدور أحداثه في ملهى ليلي في الجانب الأوروبي التاريخي لاسطنبول، يضع حدًا لهذا الصمت.

اليهود واليونانيين والأرمن
يتطرق المسلسل إلى الهجمات والاضطهادات التي دفعت بالكثير من اليهود واليونانيين والأرمن إلى مغادرة تركيا في القرن العشرين، بما في ذلك ضريبة الثروة التي فرضتها السلطات التركية على غير المسلمين العام 1942 إضافة إلى أعمال الشغب ضد الأقلية اليونانية (ما عُرف بـ«بوغروم اسطنبول») العام 1955 والتي أطلقت العنان للعنف ضد جميع الأقليات الأخرى.

ويقول نيسي ألتاراس المحرر في مجلة «أفلاريموز» الإلكترونية، التي يديرها شباب من اليهود الأتراك «الصمت لم يحمنا من معاداة السامية كما لم يمنع الهجرة إلى بلدان أخرى».

ويوضح «نحن بحاجة الى رفع الصوت، بما في ذلك في المسائل السياسية التي أرادت الأجيال السابقة تجنبها».

ولا يزال أقل من 15 ألف يهودي يعيشون في تركيا، بعدما كان عددهم مئتي ألف في بداية القرن العشرين.

وغالبية هؤلاء هم من يهود السفارديم، الذين فرّ أجدادهم إلى الامبراطورية العثمانية بعد طردهم من إسبانيا العام 1492.

في حالة نادرة لتماهي الفن مع الواقع، أصبح «ذي كلوب» أكثر المسلسلات مشاهدة على نتفليكس في تركيا تزامنًا مع محاولات أنقرة إصلاح العلاقات مع إسرائيل.

وبعدما كان البلدان متقاربين تاريخيًا، توترت العلاقات بينهما بسبب معاملة إسرائيل للفلسطينيين وتصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وُصفت بأنها معادية للسامية.

ونشرت الصحف التركية الموالية للحكومة في السنوات الأخيرة مقالات ومواضيع وُصفت من الجهات الداعمة لإسرائيل بأنها معادية للسامية.

لكن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قام بزيارة تاريخية إلى تركيا في وقت سابق من هذا الشهر، أجرى خلالها محادثات مع نظيره رجب طيب إردوغان.

حتى أن هرتسوغ زار الحي الذي صُور فيه مسلسل «ذي كلوب» في اسطنبول.

وأثار المسلسل، لا سيما مشاهد أعمال الشغب في شارع استقلال في اسطنبول في سبتمبر 1955 عندما استهدفت مجموعات عنفية أفراد الأقليات ونهبت متاجرهم، جدلًا حادًا في وسائل الإعلام التركية وعلى الإنترنت حول الحاجة إلى مواجهة التاريخ.

المتحف اليهودي
يقول رئيس المتحف اليهودي في تركيا سيلفيو أوفاديا «لم يعرض أي برنامج تلفزيوني آخر الأحداث المعادية للسامية في هذه الفترة بهذه الطريقة اللافتة».

ويوضح ألتاراس «هذا الجزء من التاريخ لا يُدرَّس في المدارس في تركيا، لذا فإن الكثير من الأتراك تعرّفوا على هذه الحقبة بفضل المسلسل».

وتشير بينار كيلاووز الباحثة في شؤون اليهود السفارديم في جامعة باريس - سوربون إلى أن «المسلسل يدعونا لأن نشكك في الرواية الرسمية ونسأل أنفسنا +ماذا حدث ليهود تركيا؟+».

ويرى ألتاراس أن المسلسل أثّر على السياسة التركية المحلية.

ويقول «ليس من قبيل المصادفة أن يكون زعيم حزب المعارضة الرئيسي أدخل للتو السعي إلى +تضميد جراح الماضي+ في حملته، في إشارة إلى الهجمات على الأقليات».

ويرى عزت بنا، وهو موسيقي قدّم خدمات استشارية للمسلسل، أن «ذي كلوب» حقق «معجزة» بإعادة إنشاء الحي اليهودي الذي عرفه في طفولته.

ويقول بنا «كنت قلقًا في البداية لأن مسلسلات أخرى قدّمت صورة كاريكاتورية عن اليهود. لكن المسلسل يعكس شخصيات حقيقية، بعيدًا عن الكليشيهات».

غير أن كيلاووز تؤكد أنه رغم التقدم على الشاشة الصغيرة، لا يزال يتعين القيام بالمزيد من أجل أن يشعر يهود تركيا بالمساواة.

وتقول «هناك معتقد شائع بشأن ترحيب الامبراطورية العثمانية باليهود الذين طُردوا من إسبانيا في القرن الخامس عشر».

وتضيف «هذا الأمر يُستخدم لوصم أي شخص يطلب المساواة في الحقوق بأنه جاحد».

ورغم أن القانون ينص على التساوي بين الجميع في تركيا، فإن الأقليات غير المسلمة تواجه في الواقع عقبات كبيرة، من الحصول على وظائف حكومية إلى فتح أو إصلاح الكنائس أو المعابد اليهودية.

ومن النادر أيضًا وجود شخصية بارزة من الأقليات في الحكومة أو في مؤسسات الدولة حيث لا تزال الهيمنة للمسلمين الأتراك السنة.

ويرى ألتاراس أن المسلسل الذي من المقرر أن يعود بموسم ثالث، يُظهر للمجتمع التركي أن اليهود جزء من «قصة هذا البلد». ويقول «كنا نعرف ذلك أصلًا، لكن من الجيّد أن يدرك الأتراك ذلك أيضا».

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