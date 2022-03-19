Atwasat

مصر: اكتشاف خمس مقابر فرعونية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 03:17 مساء
مصر: اكتشاف خمس مقابر فرعونية
صحفيون خلال زيارة لمنطقة سقارة في أثناء الإعلان عن الكشف الاثري، 19 مارس 2022 (بلومبيرغ)
alwasat radio

أعلنت مصر عن خمس مقابر فرعونية «في حالة جيدة تخص موظفين كبارًا» اكتُشفت في جبانة سقارة بمنطقة منف، عاصمة الدولة الفرعونية المصرية القديمة.

وتقع منطقة سقارة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، على بُعد قرابة 15 كيلومترًا جنوب أهرامات الجيزة وتشتهر بهرم زوسر المدرّج وهو أول هرم شُيِّد في العصر الفرعوني، وفق «فرانس برس».

ويُعتبر هذا الهرم الذي بناه المهندس أمحتب قرابة العام 2700 قبل الميلاد، من أقدم الآثار في العالم.

وقالت وزارة الآثار في بيان إنه تم اكتشاف المقابر الخمس من جانب خبراء آثار مصريين شمال غرب هرم الملك مرنرع الذي حكم مصر قرابة العام 2270 قبل الميلاد.

وأوضح البيان أن المقبرة الأولى تعود لشخص يدعى «إيري» وكان «من كبار رجال الدولة وتتكون من بئر تؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران كما يوجد بها تابوت ضخم من الحجر الجيري، بالإضافة إلى قطع منقوشة تخص صاحب المقبرة».

-مصر: سمكة مغطاة بالذهب وورش حياكة وأحذية بمدينة الحرفيين الفرعونية

وتخص مقبرتان أخريان سيدتين واحدة منهما حملت لقب «مزينة الملك الوحيدة»، حسب وزارة الآثار. وتعود المقبرة الرابعة لشخص كان يحمل عدة ألقاب منها «الكاهن المرتل»، وفق البيان.

أما المقبرة الأخيرة فهي لشخص كان من ضمن ألقابه «المشرف على القصر الملكي».

وسبق أن كشفت مصر في يناير 2021 «كنوزًا» أثرية عدة في منطقة سقارة من بينها قرابة خمسين مومياء من عصر الدولة الفرعونية الحديثة يزيد عمرها على ثلاثة آلاف عام.

وتأمل السلطات المصرية في افتتاح «المتحف المصري الكبير» بالقرب من أهرامات الجيزة خلال الشهور المقبلة من أجل إعطاء دفعة للسياحة الثي تلقت ضربة جديدة بسبب فيروس كورونا.

ويعاني قطاع السياحة المصري، الذي يعمل به قرابة مليوني مصري ويدر 10% من إجمالي الناتج القومي، من ضربات متتالية منذ بدء «الربيع العربي» مطلع 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس

مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس
لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟

لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟
شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا

شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا
السعودية تنفي صحة تصريح متداول بخصوص زيارة بلينكن

السعودية تنفي صحة تصريح متداول بخصوص زيارة بلينكن
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه

ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون ...
لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب

مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا

مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم

«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم
علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي

علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره
أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره
منع كانييه ويست من استخدام «إنستغرام» لـ24 ساعة
منع كانييه ويست من استخدام «إنستغرام» لـ24 ساعة
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة
رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة
اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون
اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس...
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
المزيد
مصر: اكتشاف خمس مقابر فرعونية
مصر: اكتشاف خمس مقابر فرعونية...
«لايف شو» مسلسل رمضاني يستعرض علاقة الإنسان بمواقع التواصل
«لايف شو» مسلسل رمضاني يستعرض علاقة الإنسان بمواقع التواصل...
سعر قياسي لإحدى لوحات بيكابيا
سعر قياسي لإحدى لوحات بيكابيا...
اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون
اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون...
رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة
رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط