«لايف شو» مسلسل رمضاني يستعرض علاقة الإنسان بمواقع التواصل

القاهرة - بوابة الوسط

كشف صناع مسلسل «لايف شو»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2022، الملصق الرسمي للعمل.

ومن المقرر أن يكون «لايف شو»، هو الموسم الأول لفكرة سيتم عرضها بشكل أوسع من خلال عدة مواسم أخرى، حول علاقة الإنسان حاليًا بوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي عن برامج البث المباشرة المنتشرة حاليًا عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يقرر 6 أشخاص خوض تجربة تجبرهم على الظهور في لايف على أحد التطبيقات لمدة 360 ساعة على مدار شهر كامل مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ5 آلاف دولار، بشرط ألا يتغيبوا عن البث حتى ولو دقيقة واحدة.

البث المباشر

بينما يظهر هؤلاء المشتركون في البث المباشر، يتابعهم 6 مراقبين آخرين يعملون لصالح الشركة التي أطلقت هذه المسابقة؛ إذ إن كل مراقب منهم يتفرغ لمراقبة مشترك واحد، ويرأسهم جميعًا مستر «ناجي» الذي يدير هذه الأحداث ويتحكم في كل ما يظهر للمشتركين عبر البث المباشر، مما يكشف عن العديد من المفاجآت خلال الحلقات.

من جانبها، قالت سالي سعيد، المشرف العام على مسلسل «لايف شو» وأحد أبطاله: «العمل ليس تابعًا لشركة إنتاج وإنما هو إنتاج مشترك لجميع العاملين فيه من ممثلين، هذا بخلاف أن باقي الفريق من مونتير أو مدير تصوير أو موشن جرافيك أو ديكور وغير ذلك، لا يتقاضى أي منهم أي أجر نظير عمله، حيث اقتصر الإنفاق على إيجار المعدات والكاميرات وأجهزة الصوت والإضاءة وخامات الديكور والملابس وأجور الفنيين والعمال فقط».

فريق عمل مسلسل «لايف شو»

مسلسل «لايف شو» تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة فرقة «1980 وأنت طالع»، وهم سالي سعيد وحاتم صلاح ووليد عبد الغني ومحمد خليفة ومحمد جبر وهبة الكومي ونور سليمان ومحمد العتابي ومحمود عبد العزيز وبيريهان أنور ومي صلاح وحسن خالد وعاصم رمضان وعلي حميدة ونادين حسن وجميلة محمود، مصطفى السحت ومهند المسلماني.

يشار إلى أن فرقة «1980 وأنت طالع» تكونت بعد النجاح الكبير الذي حققته قبل سنوات من خلال عرض مسرحي حمل الاسم نفسه، حيث استمر عرضه 8 سنوات، مما أكسب الفرقة شعبية كبيرة بين جيل الشباب، وقدمت الفرقة نفسها بعد ذلك مسرحية أخرى بعنوان «البروفة»، وحققت أيضًا نجاحًا كبيرًا في ليالي عرضها القليلة، إلا أنها سرعان ما توقفت بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويعد مسلسل «لايف شو»، هو الثاني الذي يجمع أعضاء الفرقة، بعد أن قدموا قبل 3 سنوات مسلسل «سجن اختياري»، الذي كان أول مسلسل مصري يعرض حصريا عبر منصة «يوتيوب».

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يذكر أن محمود جمال حديني، هو مؤلف عرض «1980 وأنت طالع»، وكان قد بدأ مشواره في مجال التأليف المسرحي منذ 2005 من خلال مسرحية «إنهم يعزفون»، وتوالت الأعمال بعدها حتى بلغ عددها 35 عملًا مسرحيًا كان آخرها «دوجز» الذي عرض في 2019، فيما نشر له رواية «إريوس» العام 2014، و4 مسرحيات منها «طريق الحرب والموت» وغيرها، كما حصد العديد من الجوائز والتي بلغ عددها 36 جائزة أبرزها جائزة ساويرس عن مسرحية «سينما 30»، وجائزة الدولة التشجيعية، وجائزة المهرجان القومي للمسرح والتي حصل عليها 4 مرات، هذا بخلاف مساهماته في مجال الإخراج المسرحي والتمثيل.