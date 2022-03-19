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الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 19 مارس 2022, 02:09 مساء
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
التشكيلية أمينة العتري مجنونة فنا
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لخصت الشاعرة سميرة البوزيدي، في سياق تقييمها لبعض الأعمال التشكيلية الأنثوية بالقول:

»إن الفن الليبي الذي ترسمه المرأة هو فن حذر وبالملاحظة نجد أن معظم اللوحات تعاني من هذا الحذر؛ فأجنحة المغامرة قصيرة، لذعة الاختلاف تكاد تغيب، البعض منهن يلوذ في التعبير للواقع الذي لا يدع مجالًا لتأويل ما، وهذا الاتجاه تعبر عنه لوحات كل من نجلاء الفيتوري وعفاف الصومالي وبشرى علام وحنان عجال وأمينة العتري وسندس كشاد وعفراء الأشهب وتسنيم التومي وتخلص البوزيدي في النهاية إلى أن الخيال في هذه التجارب كان محدودًا وبعضه يذهب صوب التعابير الفنية المبهمة».

فنانة  أنثوية الإبداع
سميرة البوزيدي شاعرة مرهفة الحس، وتأسس تقييمها للفنانات بعين أنثوية حساسة، وأتفق معها كثيرًا بشأن الفنانات الليبيات، ولكنني بعين مشاهد لا يدعي أنه يفهم الفن، ولكنه يتذوقه، أستطيع أن أقول إن أعمالها أنثوية جدًا ولا حذر فيها، أما تشكيلها فهو انطباعي، ومجتهدة وتعشق ملكتها وموهبتها، وأنثى حقيقية في أعمالها التكوينية الرقيقة، ولكنها انطباعية عندما ترسمها تمامًا مثلما ترسم الوجوه كافة. تقول عنها، أيضًا:

فنانة مجنونة فنا
»أمينة العتري، فنانة تشكيلية مجنونة فنا، كنا نعبر شوارع طرابلس معًا، وحين نتعب نتجه إلى (البرعي)، المطعم الليبي البسيط الجميل». والسيدة الشاعرة سميرة البوزيدي تتحدث عن أمينة العتري الإنسانة، ولكن المتلقي يريد أن يعرف كيف ابتدأت مسيرتها الفنية ومن وضعها على الطريق، وهل تختلف الفنانة عن إنسانيتها، وهل استطاعت أن تقنعنا أن الفن ثمرة إنسانية.

جائزة الشخص المتميز
والخلاصة إنني أريد أن أقول، مما كتبتُ أن أؤكد أننا لا نعطي إبداعنا حقه، ولا نعرف كيف نوثقه، وكيف نشجعه وكيف نقومه، وأنه يتعين أن نوثق الصغيرة قبل الكبيرة. الفنانة: أمينة العتري من مواليد سوق الجمعة بطرابلس يوم 28/12/1968 تحصلت على دبلوم متوسط معلمات تربية فنية معهد (جميلة الإزمرلي) (1992/1993). ثم بكالوريوس فنون وإعلام تخصص رسم وتصوير جامعة الفاتح 1997. قامت بتدريس مادة التربية الفنية في مختلف المراحل التعليمية. تعمل الآن منسقة النشاط بمكتب نشاط كلية الصيدلة جامعة الفاتح. أمنيتها استكمال دراستها العليا تخصص ترميم الآثار. شاركت في عديد المعارض استهلتها بمعرض (سفر عبر الألوان) بتاريخ 11/7/ 2001 وألحقته بعشرة معارض في ليبيا ومعرض في السودان، وأشرفت على عديد المعارض وتُوِّج نشاطها في كلية الصيدلة بجائزة الشخص المتميز، وتناولت أعمالها عديد الصحف والمجلات.

لوحة الفنانة أمينة العتري لوالدها
لوحة الفنانة أمينة العتري لوالدها
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
الفنانة أمينة العتري تشكيل انطباعي وفن الإكسسوارت
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