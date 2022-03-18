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«بطلوع الروح».. مسلسل مصري يثير الجدل قبل عرضه في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 01:19 مساء
«بطلوع الروح».. مسلسل مصري يثير الجدل قبل عرضه في رمضان
الملصق الدعائي للمسلسل المصري «بطلوع الروح» (الإنترنت)
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تسبب الملصق الدعائي للمسلسل المصري «بطلوع الروح» المنتظر عرضه في رمضان، في حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور أبطال العمل وهم يرتدون زياً يشبه الزي المعروف للمنتمين لتنظيم «داعش»، لدرجة أن البعض طالب بمقاطعته، فيما شجع آخرون على دعمه.. وذلك دون أن يعرف أي من الفريقين محتوى المسلسل.

وتفاعل مع هذا الزخم بعض من أبطال المسلسل ومنهم إلهام شاهين؛ إذ قالت في تصريحات تلفزيونية للإعلامي عمرو أديب إنها تقدم رسالة محترمة ومهمة، وإنها تهاجم «طريقة التفكير الداعشية»، وسألت مهاجمي العمل «إنتو زعلانين ليه؟»، بل قالت إن هذا العمل سيكون أفضل ما قدمت.

وتابعت: «لما تشوفوا المسلسل هتعرفوا إن في ناس بتبعدكم عن الدين، المفروض إن الناس تشكرني إني بدافع عن الدين الإسلامي»، موضحة: «أرتدي في العمل ملابس المجاهدات في داعش وليس مجرد امرأة محجبة، وهي شخصية قوية تقوم بتجنيد الداعشيات الجدد».

بطلوع الروح
فيما وجهت شاهين خلال المداخلة نفسها نقداً لمذيعي قناة «الجزيرة»: «بقول لمذيعين الجزيرة ياريتك تنفعل على أعمال داعش الحقيقية.. دقونكم مبتظهرش إلا ما تبدأوا تتكشفوا».

وهاجم الداعية محمد الصاوي المسلسل، قائلاً: «لماذا لا يوجد مسلسل عن أميركا التي قتلت مليون فيتنامي أو مسلسل عن روسيا التي تقتل الآن الأبرياء؟».

وفي المقابل، نقل الكاتب الطبيب المصري خالد منتصر الصراع إلى خانة «السلفيين»، وقال في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»: «مش فاهم السلفيين مرعوبين من مسلسل بيتكلم عن الدواعش ليه؟هل خايفين إن المشاهد يعرف فكر الدواعش جاي منين».

ومن أبطال المسلسل منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم، وأيمن عزب، وعادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبوذكري.

ونشرت منة شلبي، الملصق من خلال حسابها الرسمي على «إنستغرام» وعلقت قائلة: «قريباً بطلوع الروح رمضان ٢٠٢٢».

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»

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