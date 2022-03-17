15 حفلة في «أسبوع الزمالك الموسيقي» بدءا من الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل مسرح الزمالك فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «أسبوع الزمالك الموسيقي» (زمالك ميوزيك ويك)، الخميس المقبل.

ويجمع مسرح الزمالك 15 حفلة غنائية مختلفة الألوان الموسيقية بين الطرب والروك والآندرجراوند والأفريكان والشعبي في أول تجربة من نوعها تشهدها القاهرة بتقديم مهرجان موسيقي يستمر على مدار أسبوع متواصل بواقع حفلة يوميًا، وذلك في الفترة من 24 إلى 31 من شهر مارس الجاري.

يفتتح «أسبوع الزمالك الموسيقي»، الخميس، بحفل الفنان الوايلي في تمام السابعة مساء، في حين يشهد المهرجان أولى حفلات نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي، السبت 26 مارس، كما يشهد الأسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية، على رأسها فرقة «وسط البلد» بجانب كل من «ستروبيري سوينج» و«لوكا» و«البطيخ» وفرقة «جاوي»، إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق «مشوار» و«مزيك» و«هاي دام».

ومن جانبه، أوضح الفنان طارق صبري، مؤسس ومدير مسرح الزمالك أن فكرة المهرجان الأسبوعي يأتي تتمة لرؤية المسرح الفنية في تقديم كافة الألوان الموسيقية بين الطرب والشعبي والآندجراوند لإرضاء مختلف الأذواق للجمهور من مختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن تجربة أسبوع الزمالك الموسيقي ستفتح الباب لتجارب مهرجانات وحفلات موسيقية جديدة وغير مألوفة سيشهدها مسرح الزمالك خلال العام الجاري.